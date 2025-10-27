速暖・じんわりの2つのヒーターを組み合わせた「ワイドハイブリッドヒーター」発売
ユアサプライムスは10月中旬、速暖性に優れたカーボン管と、体の芯から暖める遠赤シーズ管を組み合わせた「ワイドハイブリッドヒーター(YKT-WCS1000G)」(10,800円)を発売した。
スピード暖房×じんわり遠赤外線のワイドハイブリッドヒーター
同製品は、電源を入れた瞬間から温かさを実感できる速暖カーボン管と、じっくりと暖める遠赤シーズ管を組み合わせたハイブリット構造のヒーター。速暖と持続的な暖かさの両方を提供する。速暖カーボン管のみの400W運転も設定でき、切り替えて暖めすぎを防止するなど、電気代の節約にもつながるスマートな暖房体験を実現した。
速暖とじんわり2つのヒーター
従来のヒーターは縦型が主流であったが、同製品はヒーター管を横に配置しているため、足元をワイドに暖めることができる。
デザインは、リビングや寝室、キッチンなど、どんな空間にも自然になじむものとした。インテリアに馴染むベージュ(LC)と、落ち着いた印象のグレー(H)の2色を展開する。
