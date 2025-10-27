34歳・高橋凛、衝撃の“ジャケブラ”に反響「めっちゃセクシー」「圧倒的な美」
グラビアアイドルとして10年以上にわたり第一線で活躍する高橋凛（34）が27日、自身のインスタグラムを更新。2026年2月に発売する写真集のオフショットを公開した。
【写真】やわらかそう…「めっちゃセクシー」な高橋凛の“ジャケブラ”姿
高橋は「写真集『organic beauty』初回限定版、残りわずかみたいです たくさんのご予約ありがとうございます」と言うお礼の言葉とともに「新たなオフショットも…」とコメントを添え、写真を投稿。白のセットアップスタイルでポーズを決めた高橋だが、インナーには何も着ず、衝撃の“ジャケブラ”スタイルを披露した。
また、高橋は自身の“ダイエット”にかける思いも投稿し、「グラビアを10年してきて、いろんなダイエットを試しては失敗してきたけど、そんな経験があったからこそできた作品だと思っています」「ぜひ、たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです」と思いをつづった。
この投稿に「めっちゃセクシー」「白い服のセットアップも間から見えるウエストも綺麗ですね」「圧倒的な美」などのコメントが寄せられている。
