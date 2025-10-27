ローランド、電子ドラム「V-Drums」などから新モデル発売
ローランドは10月25日、「V-Drums(Vドラム)シリーズ」と「V-Drums Acoustic Design(Vドラム・アコースティック・デザイン)シリーズ」から計4モデルを発売した。
「TD516」
新たに発売した電子ドラム・キットでは、フラッグシップ・モデルに採用している音源モジュール「V71」と同等のサウンドや表現力、拡張性を継承した新音源「V51」と「V31」を採用。
新しい「V-Pad」をはじめ、精度の高い打点位置検出を備えたパッドやシンバルを組み合わせている。
「V-Drums(Vドラム)シリーズ」からは、「TD516」と「TD316」が登場。レスポンスが向上した新デザインのパッドを採用し、より自然な演奏感が味わえるようになっている。
「TD316」
「V-Drums Acoustic Design(Vドラム・アコースティック・デザイン)シリーズ」からは、「VAD516」と「VAD316」が登場。アコースティック・ドラムの存在感と、V-Drumsならではの表現力を兼ね備えている。
「VAD516」
「VAD316」
価格はいずれもオープン。
「TD516」
新たに発売した電子ドラム・キットでは、フラッグシップ・モデルに採用している音源モジュール「V71」と同等のサウンドや表現力、拡張性を継承した新音源「V51」と「V31」を採用。
「V-Drums(Vドラム)シリーズ」からは、「TD516」と「TD316」が登場。レスポンスが向上した新デザインのパッドを採用し、より自然な演奏感が味わえるようになっている。
「TD316」
「V-Drums Acoustic Design(Vドラム・アコースティック・デザイン)シリーズ」からは、「VAD516」と「VAD316」が登場。アコースティック・ドラムの存在感と、V-Drumsならではの表現力を兼ね備えている。
「VAD516」
「VAD316」
価格はいずれもオープン。