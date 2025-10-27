歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）、六代目尾上菊之助（11）親子が27日、大阪市内で2人の襲名披露「當る午歳 吉例顔見世興行」（12月1〜25日、京都南座）の取材会を行った。

大ヒット映画「国宝」でも登場する「鷺娘」を舞い、音羽屋ゆかりの「弁天娘女男白波（べんてんむすめめおのしらなみ）」で弁天小僧菊之助を演じる菊五郎は「注目を集めて頂いていることを胸に、古典歌舞伎の芸術の精神を今のお客さまと共有できたら、こんなに幸せなことはない、と思いながら踊りたい」と思いをはせた。

南座初出演の菊之助は「とてもワクワクしていますが、初代菊五郎が生まれた土地でもありますので、初代さんに顔向けできるように日々努力して参ります」と表情を引き締めた。

襲名から半年。菊之助は「体力が付いてきた気がします」と表情にも自信が宿り「小さいころは緊張感でいっぱいいっぱいだったんですけれども、最近はどうやってお芝居をしてお客さまにお伝えできるか、を考えております」と自覚も十分。まだ父からは細かい指摘も受けるというが「“和史（菊之助）は頑張ってるけど、もっと成長するために厳しく言ってるんだよ”とフォローしてくれる」と感謝した。

歌舞伎座、大阪松竹座、御園座と続いた襲名披露も11月は休み月。菊五郎は「その代わり、（菊之助が）大好きなMrs.GREEN APPLEさんのライブに行ったり温泉でゆっくりしようね、というご褒美を考えております」と親心も、のぞかせた。

公演は昼の部で「醍醐の花見（だいごのはなみ）」、「一條大蔵譚（いちじょうおおくらものがたり）」に菊之助の「玉兎（たまうさぎ）」、菊五郎の「鷺娘」、「平家女護島（へいけにょごのしま）」。夜の部は「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」「口上」「弁天娘女男白波」「三人形」で12月1〜25日。