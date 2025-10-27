神戸布引に約150mの紅葉ライトアップの回廊が登場、クリスマスイルミネーションも
リゾート施設「神戸布引ハーブ園/ロープウェイ」を運営する神戸リゾートサービスは11月8日〜12月上旬、紅葉の見ごろに合わせ、ライトアップを開催する。
布引の紅葉&ライトアップ
期間中は、約500本のモミジや約100本のヤマザクラなどによる紅葉や、コスモスやセージなどのカラフルな花々が調和する情景の中で、約150mの紅葉ライトアップの回廊が登場。
回廊は森のクリスマスツリーのエリアからヴェランダクリスマスエリアまで続く。
11月中旬からは、「神戸クリスマスマーケット」も実施し、クリスマスイルミネーションも同時に楽しめるようになる。
紅葉ライトアップとクリスマスイルミネーション
布引の紅葉&ライトアップ
期間中は、約500本のモミジや約100本のヤマザクラなどによる紅葉や、コスモスやセージなどのカラフルな花々が調和する情景の中で、約150mの紅葉ライトアップの回廊が登場。
回廊は森のクリスマスツリーのエリアからヴェランダクリスマスエリアまで続く。
11月中旬からは、「神戸クリスマスマーケット」も実施し、クリスマスイルミネーションも同時に楽しめるようになる。
紅葉ライトアップとクリスマスイルミネーション