Ä«Æü»Ù¶É¶¼Ç÷¤ÎÈï¹ð¤ËÍºáÈ½·è¡¡¿À¸ÍÃÏºÛ¡Ö½Æ·â»ö·ïÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡×
¡¡1987Ç¯¤Ëµ¼Ô2¿Í¤¬»¶ÃÆ½Æ¤Ç»¦½ý¤µ¤ì¤¿Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹ºå¿À»Ù¶É¤Ëº£Ç¯5·î¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î½Æ¤äÂ¿¿ô¤Î·ê¤ò³«¤±¤¿Èï³²¼Ô¼Ì¿¿¤Î°õºþÊª¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¶¼Ç÷¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÉðÆ£ÏÂ¹¨Èï¹ð¡Ê38¡Ë¤Ë¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ï27Æü¡¢Ä¨Ìò1Ç¯8·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò2Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¶âÀîÀ¿ºÛÈ½´±¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡ÖÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ÈÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤ë°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤ÈÈóÆñ¡£Èï¹ð¤¬È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤±¤¿¡£Èï¹ð¤Ï¸øÈ½¤ÇÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤¬·ÇºÜ¤·¤¿ÀîÌø¤Ê¤É¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡87Ç¯¤Î»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¸øÁÊ»þ¸ú¤¬À®Î©¤·¤¿¡£