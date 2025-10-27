サンタ姿のアンパンマンが登場！横浜アンパンマンこどもミュージアムでXmasイベント
横浜アンパンマンこどもミュージアムは11月1日〜12月25日、クリスマスイベントを開催する。
メインステージ 「みんないっしょに メリークリスマス！」※画像はイメージ
期間中、3F ミュージアムでは、サンタやトナカイなどのクリスマス衣装を着たアンパンマンたちが登場する「みんないっしょに メリークリスマス！」を上演する。
サンタ姿のアンパンマン、トナカイ姿のばいきんまんたちとのグリーティングや、クリスマスお面作り、シールを集めると、クリスマスカードがもらえるシールラリーも開催する。
クリスマスグリーティング※画像はイメージ
フロア内は、アンパンマンワールドのクリスマスデコレーションを再現しており、大きなリースやアンパンマンたちの雪だるまで写真撮影もできる。
クリスマス装飾とフォトスポット※画像はイメージ
また、入場無料の1F ひろばでは、人気のクリスマス限定フォトブースが今年も登場する。
クリスマス限定フォトブース※画像はイメージ
各ショップでは、クリスマス限定グッズやフードを販売する。
クリスマス 巾着※画像はイメージ
スーベニアミルキーソフト(クリスマス限定デザイン)※画像はイメージ
メインステージ 「みんないっしょに メリークリスマス！」※画像はイメージ
期間中、3F ミュージアムでは、サンタやトナカイなどのクリスマス衣装を着たアンパンマンたちが登場する「みんないっしょに メリークリスマス！」を上演する。
サンタ姿のアンパンマン、トナカイ姿のばいきんまんたちとのグリーティングや、クリスマスお面作り、シールを集めると、クリスマスカードがもらえるシールラリーも開催する。
フロア内は、アンパンマンワールドのクリスマスデコレーションを再現しており、大きなリースやアンパンマンたちの雪だるまで写真撮影もできる。
クリスマス装飾とフォトスポット※画像はイメージ
また、入場無料の1F ひろばでは、人気のクリスマス限定フォトブースが今年も登場する。
クリスマス限定フォトブース※画像はイメージ
各ショップでは、クリスマス限定グッズやフードを販売する。
クリスマス 巾着※画像はイメージ
スーベニアミルキーソフト(クリスマス限定デザイン)※画像はイメージ