発達障害を抱える高校生の息子が大阪国際空港（伊丹空港）で体調を崩したため、空港内のカームダウンスペースを利用しようとしたところ、他社便の利用を理由に断られたとして、母親がXへの投稿で不満をつづっている。

空港利用者の窮状を前にして、関係者は、何かしらの配慮をすべきだったのだろうか。このスペースを管理・運営する関西エアポートに、こうした場合の対応について話を聞いた。

「ANAに乗る人は使えないです。ANAの方で聞いて下さい」

この投稿は、母親が2025年10月20日にXで行い、まとめサイト「togetter」が取り上げて、大きな話題になっている。

母親は24日、J-CASTニュースの取材に応じ、当時の状況を詳細に明かした。

その話やXへの投稿によると、母親は、息子を通信制高校のスクーリングに送り出すため、伊丹空港に出向いた。全日空（ANA）の航空機が発着する空港の南ターミナルに着いたが、息子分の航空チケットを受け取り、スクーリングの集合時間まで待とうとすると、息子が体調不良になってしまった。

そこで、母親は、気持ちを落ち着かせる場所として設置されているカームダウン・クールダウンスペースで息子を休ませたいと考えた。空港の公式サイトを見ると、このスペースは、日本航空（JAL）の航空機が発着する北ターミナルにあったため、母親は、息子をケアしながら向かった。しかし、やっと着いて、JAL便に乗る人が通る保安検査場の前にある出発口近くのスタッフに聞いたところ、次のような内容の説明を受けたという。

「カームダウンエリアはJALの施設なので、ANAに乗る人は使えないです。ANAの方で聞いて下さい」

母親は、疲れた様子の息子とともに南ターミナルに戻り、「お手伝いが必要なお客様」と表示された窓口で相談した。すると、カームダウンスペースではなかったものの、近くにあった2畳ほどの小部屋で息子を休ませてくれたという。

母親は、北ターミナルで他社便の利用を理由に断られたことについて、「空港HPに載ってるのに腑に落ちない...」「まさかそういう制限があるとは思いませんでした」と不満を漏らした。

JALのチケットを持たないと、北ターミナルからは入れず

空港の公式サイトには、カームダウン・クールダウンスペースのページが確かにある。そのページには、仕切りに囲まれたイスの写真や北ターミナルの2階にスペースがあると案内されていた。

少し分かりにくいが、「Map」の表示をクリックすると、北ターミナル内でのスペースの地図表示があった。これを見ると、スペースは、保安検査場を通って搭乗口に向かう途中にあった。つまり、原則として、JALの航空チケットを持った人でないと、北ターミナルからは入れないわけだ。

母親は、チケットがないと入れないことに気づかず、南ターミナルに戻らざるを得なくなった。スタッフからも、スペースは保安エリア内にあると説明がなかったという。

ANAのチケットを持った人でも、南ターミナルの保安検査場を通り、北ターミナルに行くことはできるが、連絡通路は目立たない位置にあり、分かりにくい。

こうした空港の使いにくさについて、母親は、「職員さんたちを責めるつもりもないですし、とても親切にしていただきました」としたうえで、スペースの案内に対して次のように希望した。

「空港HPに、チェックイン後にしか使えないことと、ANAに乗る際には使うことが難しいことを明記してくれていたらよかったのになと思います。チェックイン後には北と南ターミナルの間に通路があり使うことは不可能ではないらしいとXで聞きました。 ただそれを知っていても子供は高校生ですが自閉症を持っており(知的障害は伴いません)不調になった時に一人でチェックイン後に場所を探して北ターミナルまで行くのは難しいです。可能ならばANA側にも、それとチェックイン前にも利用できるカームダウンエリアがあるとありがたいなと思いました。民間企業さんのご厚意での設置になりますが、体調不良で少し横になりたいと言うのは誰しも可能性のあることだと思いますので」

関西エアポート「ご案内をより分かりやすくしたい」

カームダウン・クールダウンスペースを管理・運営する関西エアポートの広報担当者は10月24日、取材に対し、こう説明した。

「基本的に保安エリア内にありますので、チケットを持ち手荷物検査をしてからお入りいただいており、どなたでも自由にとはできません。南ターミナルからでも、保安検査を通れば、連絡通路でつながっていますので、スペースに行くことはできます。ANAのチケットでも、ご利用可能です。保安エリア外でも、体調が悪いお客様は、必要に応じて一般エリアの診療所や救護室をご案内できると思います」

ただ、公式サイトのページには、こうした説明はされていなかった。また、スタッフからも、十分な説明がなかった可能性がある。こうした点については、「今後は、ご案内をより分かりやすくするよう努めて参りたいと思います」と述べた。

関西エアポートによると、北ターミナルのスペースについては、試験的な位置付けで設置している。保安エリア内にしたのは、心理的に保安検査場のハードルが高く、通過後にパニックになりやすいとされているからだという。試験の結果、ある程度効果があると分かったため、南ターミナルについても、スペース設置に向けて検討を始めている。設置時期は未定だ。

なお、関西国際空港（関西空港）では、保安エリア外にも、スペースがすでに設定されている。伊丹空港では、未定だという。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）