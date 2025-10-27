米中関係改善期待が支え＝オセアニア為替概況



27日の市場で豪ドルドルは0.6547ドルを付けた。先週末終値の0.6510前後から上方向にやや乖離しての推移。米中通商交渉の前向きな進展などが支えとなった。ベッセント財務長官は中国の何副首相と間で基本的な枠組みで合意したと発表した。NZドルドルも0.5788を付けるなど、ややしっかりとなっているが、豪ドルに比べると動きがやや落ち着いている。



豪ドルは水曜日の豪消費者物価指数も意識されている。月次のCPIがやや強め予想。予想を超える伸びを示すと豪ドル買いに寄与する可能性。



豪ドル円は99円50銭を挟んでのもみ合いとなっていた先週末から100円18銭まで上昇。100円台を付ける動きとなっている。



NZドル円は87円80銭台から88円46銭まで上昇。こちらもややしっかり。



＊今週の主な予定と結果

豪州

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI・月次） （9月） 予想 3.1% 前回 3.0% （消費者物価指数・前年比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 予想 1.0% 前回 0.7% （前期比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 予想 3.0% 前回 2.1% （前年比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 予想 0.8% 前回 0.6% （刈り込み平均・前期比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 予想 2.7% 前回 2.7% （刈り込み平均・前年比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 予想 0.9% 前回 0.6% （加重平均・前期比）

10/29 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第3四半期） 予想 2.7% 前回 2.7% （加重平均・前年比）

10/30 09:30 輸入物価指数 （2025年 第3四半期） 前回 -0.8% （輸入物価指数）

10/31 09:30 生産者物価指数（PPI） （2025年 第3四半期） 前回 0.7% （前期比）

10/31 09:30 生産者物価指数（PPI） （2025年 第3四半期） 前回 3.4% （前年比）





NZ

10/30 09:00 ANZ企業信頼感 （10月） 前回 49.6



