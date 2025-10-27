【トルコ】
雇用統計（9月）16:00
予想　N/A　前回　8.5%（失業率)

【香港】
貿易収支（9月）17:30
予想　N/A　前回　-254.0億香港ドル

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（10月）18:00
予想　87.9　前回　87.7

ユーロ圏マネーサプライM3（9月）18:00
予想　2.7%　前回　2.9%（前年比)

【イスラエル】
貿易収支（9月）20:00
予想　N/A　前回　-35.2億ドル

雇用統計（9月）20:00
予想　N/A　前回　2.9%（失業率)

【メキシコ】
貿易収支（9月）21:00
予想　N/A　前回　-19.439億ドル

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。