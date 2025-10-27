これからの予定【経済指標】
【トルコ】
雇用統計（9月）16:00
予想 N/A 前回 8.5%（失業率)
【香港】
貿易収支（9月）17:30
予想 N/A 前回 -254.0億香港ドル
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（10月）18:00
予想 87.9 前回 87.7
ユーロ圏マネーサプライM3（9月）18:00
予想 2.7% 前回 2.9%（前年比)
【イスラエル】
貿易収支（9月）20:00
予想 N/A 前回 -35.2億ドル
雇用統計（9月）20:00
予想 N/A 前回 2.9%（失業率)
【メキシコ】
貿易収支（9月）21:00
予想 N/A 前回 -19.439億ドル
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
雇用統計（9月）16:00
予想 N/A 前回 8.5%（失業率)
【香港】
貿易収支（9月）17:30
予想 N/A 前回 -254.0億香港ドル
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（10月）18:00
予想 87.9 前回 87.7
ユーロ圏マネーサプライM3（9月）18:00
予想 2.7% 前回 2.9%（前年比)
【イスラエル】
貿易収支（9月）20:00
予想 N/A 前回 -35.2億ドル
雇用統計（9月）20:00
予想 N/A 前回 2.9%（失業率)
【メキシコ】
貿易収支（9月）21:00
予想 N/A 前回 -19.439億ドル
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。