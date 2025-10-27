17:15 ブロック豪中銀総裁、討論会出席

18:00 ECBユーロ圏消費者インフレ期待（9月）



28日

0:30 米2年債入札（690億ドル）

2:00 米5年債入札（700億ドル）



日本自動車メーカー世界生産販売実績（9月）

トランプ米大統領、来日（29日まで）

片山財務相とベッセント米財務長官、会談の見通し



英国市場と欧州市場は冬時間に移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）

ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

