これからの予定【発言・イベント】
17:15 ブロック豪中銀総裁、討論会出席
18:00 ECBユーロ圏消費者インフレ期待（9月）
28日
0:30 米2年債入札（690億ドル）
2:00 米5年債入札（700億ドル）
日本自動車メーカー世界生産販売実績（9月）
トランプ米大統領、来日（29日まで）
片山財務相とベッセント米財務長官、会談の見通し
英国市場と欧州市場は冬時間に移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
