テクニカルポイント ユーロドル、一目均衡表の雲を下回る、方向性は希薄
1.1769 一目均衡表・雲（上限）
1.1761 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1748 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1681 一目均衡表・基準線
1.1661 100日移動平均
1.1656 一目均衡表・雲（下限）
1.1653 21日移動平均
1.1653 一目均衡表・転換線
1.1632 10日移動平均
1.1626 現値
1.1546 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1516 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1295 200日移動平均
ユーロドルは、一目均衡表の雲を下回る水準で推移している。ただ、下方向への傾斜はみられず、相場は停滞している。ＲＳＩ（１４日）は４６．０と、わずかに売りバイアスが観測されている。１０月に入ってからの安値１．１５４０付近が下値のメド。上値は一目均衡表の雲下限が１．１６５６付近に位置している。１．１６台半ばから後半にかけては主要移動平均線などポイントが集まっており、上値は重そうだ。
