【東京国際映画祭】GENERATIONS、6人で初レッドカーペット 個性あふれるタキシード姿で登場
ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSが27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。
【全身ショット】美しい…紫の着物で登場した吉永小百合＆のんら
初のドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』が同映画祭に公式出品された。レッドカーペットには、白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕の6人が、個性あふれるタキシード姿で登場した。白濱は「こうしてグループでレッドカーペットを歩くのは初めてですし、自分たちのドキュメンタリーがきかっけでこういう経験ができるのはうれしいですね」と喜びを語った。
ドキュメンタリーでは、昨年新体制となったGENERATIONSが、さまざまな不安や葛藤を抱えながら新たなスタートを切る瞬間や、昨年開催されたアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR GENERATIONS 2.0』の各公演を通して変化していくメンバーの心境が記録されており、これまで見ることができなかったリアルな姿が描かれている。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。きょう27日から11月5日まで開催され、上映・出品作品数は184本となる。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、コンペティション審査委員の斎藤工、オープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する吉永小百合やのんをはじめ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、北川景子、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、柴咲コウ、満島ひかり、鈴木京香、川口春奈、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。
