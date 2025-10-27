三信電、上期経常を45％上方修正

三信電気 <8150> [東証Ｐ] が10月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の20億円→29億円(前年同期は19.2億円)に45.0％上方修正し、増益率が4.0％増→50.8％増に拡大する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の42億円(前期は49.3億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループには、主に半導体や電子部品の販売や技術サポートを展開しているデバイス事業と、主にＩＣＴソリューションを展開しているソリューション事業の２つの事業があります。 当第２四半期連結累計期間に関しましては、2025年８月19日に連結業績予想を修正しておりますが、そこからさらにソリューション事業において第３四半期以降に見込んでいた案件の一部が前倒しされたことから、上記の通り修正するものであります。なお、通期業績予想につきましては、第３四半期以降の販売計画を精査したうえで、修正が必要な場合には、速やかに開示する予定です。※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想とは異なる可能性があります。

