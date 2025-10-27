「Travis Japan」の松田元太（26）が27日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。仲良しの人気アイドルについて語った。

この日のゲストは「King＆Prince」の郄橋海人。郄橋とは同い年だという松田は「特に特別な人です」と紹介し、郄橋も「特別な人です」と仲が良いと明かした。

番組が用意したボードでは、松田は郄橋について「真面目な話ができる唯一の存在」と表現。「なんか海人はイメージ的にほわっとしてるイメージもあるんですけれども、実は海人は芯も凄くあって、よりプライベートで2人でみっちり会ったり、プライベートじゃなくても楽屋とかで会ったりすると、結構しっかりしてるというか」と打ち明けた。

「でも何かウソではないんですよ。表にいる海人も、裏でいる海人も。だけれども何か一つ一つの言葉に重みがあって、相手のこと本当に考えているなって」と松田。「凄いなって。本当に人なんだなって思います」「心を感じる、魂で」と続けた。

時間を割いてでも会いたいと思う存在かと問われ「本当に唯一。地元でもいない、メンバーはメンバーで特別な存在なんですけれども、近すぎて相談できないこともあったりすると、海人にそれこそ相談すると、ちゃんと真っ向からぶつかってくれて、話合える唯一の」と強調した。

MCの「ハライチ」澤部佑は「最近『ぽかぽか』さ、月曜日、松田くんあんまり人とは食事とか行きたくないタイプっていうのが判明して…」とぶっちゃけ、「海人くんは特別なんだね」と念押し。松田は「もう超特別っすね、はい」と言い切った。