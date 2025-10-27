歌手の工藤静香（55）が26日、Instagramを更新。鼻歌交じりに料理をしている動画を公開し、様々な反響が寄せられている。

【映像】“すんごい豪邸”&鼻歌交じりの料理動画

これまでにも、「すんごい豪邸」「自宅、森！！！」「もう庭が庭ではなく公園！」と、驚きのコメントが寄せられた自宅の庭や、キッチンでお手製の「焼き豚」を作っている姿など、私生活の様子をInstagramで紹介している工藤。

鼻歌交じりの料理姿に反響「鼻歌ではなく熱唱ですね笑」

26日の投稿では、「歌詞はうろ覚えなので、すみません。鼻歌で歌っていたつもりが、なぜかサビからオクターブ上げて歌ってしまい。なんだか意地になってしまった。が、しかし高っ！この後は真面目に黙って作り、打ち合わせに出ました。笑 鼻歌を歌いながら、クッキングはできない人だと感じた」とつづり、鼻歌を口ずさみながら料理をする様子を動画で披露した。

この投稿にファンからは、「本気の鼻歌素晴らしい！！しーちゃんの鼻歌聴きながらクッキングの様子が見られるなんて、なんてぜいたくなんだ！」「鼻歌ではなく、熱唱ですね笑」「癒やされる歌声」「ぜいたくすぎた動画ありがとうございます！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）