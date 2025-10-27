令和版・伝説の特撮忍者ドラマでトラウマ級映像！敵の忍術“顔盗み”が衝撃的＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

10月26日（日）に放送された第1話では、主人公たちの敵となる金目教・霞谷七人衆の傀儡甚内（細田龍之介）が、忍法“顔盗み”を使用。名前の通り、この忍法を使われた人物は“顔を盗まれた姿”となり、思わず背筋が凍る一幕となっている。

【映像】あまりにも容赦ない忍法“顔盗み”

◆不気味な紫仮面・傀儡甚内が使う恐怖の忍法

信長の天下統一が目前に迫るなか、琵琶湖の南に金目教という怪しい宗教がはびこっていた。信長の重臣・滝川一益（忍成修吾）は忍を使って金目教の実態を探ることを進言するも、忍嫌いの信長は松永久秀（出合正幸）と多数の兵を派遣した。

しかし金目教・霞谷七人衆のひとり蟇法師（本山力）が使うガマガエルの巨大怪獣・千年蟇に襲われ、久秀たちは壊滅状態に…。

さらに金目教の教祖・幻妖斎と霞谷七人衆の傀儡甚内も姿を見せ、幻妖斎は「（千年蟇に）次はもっと大物を食わせねばな」と信長を狙おうと話す。すると傀儡甚内は「私の出番でございますな」と紫の仮面を顔から外し、それを久秀の顔に被せた。

そして久秀から仮面を外すと、その顔はのっぺらぼうのように消えてしまい、傀儡甚内は「忍法、顔盗み」と告げる。

相手から顔を奪ってしまう傀儡甚内の忍法は、ゾッとする一幕となっている。