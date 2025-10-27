明日10月28日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは長尾謙杜（なにわ男子）、山田杏奈、劇団ひとり、神田愛花、佐々木久美。

VTRでは、2023年に起きた潜水艇タイタン沈没事故を再現。水深約4000ｍに沈むイギリスの豪華客船・タイタニック号。その沈没船を見るという人々の夢を叶えようとしたアメリカ・オーシャンゲート社CEO、ストックトン・ラッシュは、深海まで潜れる潜水艇・タイタンを自社で開発。しかし、5人が乗ったタイタンが突然、深海で消息を絶った。世界中から注目された悲劇の海難事故はなぜ起きたのか？事故後、革命を起こしてきた男・ラッシュの裏の顔が次々と明らかに。潜水艇タイタンに隠された深い闇とは？

スタジオでは、ゲストが「やりたいこと・挑戦」にまつわるエピソードを披露！

「結構アウトドア派」だという長尾。韓国に行き、日本に帰ってきてすぐに香港へ向かうなどさまざまな場所を訪れるほか、普段からアクティブに遊ぶ姿を見た母からある言葉をかけられたといい、その後変化した生活を明かす。

山田は「この仕事に入ったきっかけが2011年に受けたオーディション」と、自身にとっての大きな挑戦を振り返り、当時流行っていたある賞品が欲しくて応募したという秘話を告白。さらに、オーディションを受けた小学5年生の頃のかわいすぎる写真も公開！

ゲストがピンチに陥った体験もトーク。デビュー当初、「踊る！さんま御殿」に出演した長尾は、3時間という長丁場の収録でなんとお手洗いが我慢できなくなる大ピンチに！必死に乗り切った様子を再現してスタジオは笑いに包まれる。

佐々木は、ライブの帰りに高速道路で車に乗っていたところ近くで事故が発生。「後ろも前も動かなくて、3時間以上車の中に」閉じ込められた体験を回想。一緒に乗っていたメンバーと喋って気を保ったエピソードを語る。