『ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭』が10月25日、神奈川・横浜アリーナで開催された。同イベントでの大黒摩季のステージに“カリスマボイストレーナー秋山先生”ことロバートの秋山竜次がサプライズ登場し、ふたりで「ペニゲリオン 〜熱くなれver.〜」を初披露したことに加え、その直後の10月26日午前0時より同曲がデジタル配信リリースとなった。

ナインティナインがパーソナリティーを務めるニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』で “カリスマボイストレーナー”として親しまれているロバートの秋山竜次と大黒摩季とのコラボは、以前、番組にリスナーから届いた質問を受けて、秋山竜次が「熱くなれ」の冒頭の歌詞に謎の言葉“ペニゲリオン”を付けて披露したことが話題になったもの。これをたまたまオンタイムで聴いていた大黒は“マジうけ♪『むしろ天才🌟さすが❣️秋山先生❤️』”と感激し、面白がって公認したことから始まった。

そして、今年の『ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭』に大黒摩季の出演が決定した際、“カリスマボイストレーナー秋山先生とコラボしたい”と大黒摩季が申し出たという。さらに“どうせなら、秋山先生がいきるように”と世界で活躍するサウンドメーカーの Yoheyが本家「熱くなれ」をリメイクして「ペニゲリオン〜熱くなれ ver.〜 」のトラックが完成。今どきの骨太クラブ系サウンドやHip-Hop、Rockを織り交ぜたクラブでもカラオケBOXや車の中でも、ズシズシ来るようなハイパーリミックスとして仕上がった。歌詞はカリスマボイストレーナー秋山先生が全監修し、ペニ語が炸裂している。

その歌詞の上がりに大黒は、『ここまで破裂音が並ぶのに音量差なく歌いきれるのは流石！“カリスマボイストレーナー秋山先生”!!!』と絶賛。歌入れも学びが多かったらしく、秋山の教えを踏まえて大黒はデュエット＆コーラスを直接アレンジし、大人の悪ノリが本気のクリエイティブ作品となって、ついに『オールナイトニッポン歌謡祭』で披露することとなったかたちだ。

ライブでは、途中からナインティナインのふたりも加わり、客席と一体となって“ぺッペッペッペ！ペニゲリオン”を連呼するなど会場は大熱狂となった。なにかの呪文のようであり、意味不明な謎の言葉 “ペニゲリオン”には、一緒に歌っていると元気の出て来る不思議な力がある。秋山先生と大黒のパワフルな “ 稼げ!!”というシャウトは、日本よもっと熱くなれ！と先行きの暗い今の世の中をまばゆい黄金のペニゲリオン色に変えていくようだ。超アップテンポのデュエット曲「ペニゲリオン 〜熱くなれver.〜」に関する大黒摩季のコメントを以下にお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「この煌く時めきと嬉しさは、いつかだと遅い。歳をとって持てない重荷を下ろすから、身軽にこの“今”に乗り込める。

憧れの“カリスマボイストレーナー秋山先生”と一緒に歌えるなんて！ 私の曲を歌ってくれるなんて！あぁ〜〜〜〜楽しみ♪⭐️ これだけでデビュー34年目の素敵なご褒美❤️

笑顔の合言葉が “ ら・ら・ら ” なら、困った時の合言葉は “ ペニゲリオン ”!!!

口に出すと、きっとなんとかなる（笑）♪🌟」

──大黒摩季

◆ ◆ ◆

■「ペニゲリオン〜熱くなれ ver.〜」配信情報

2025年10月26日(日)午前0時 配信開始

配信リンク：https://ohguromaki.lnk.to/ohguromaki_pg

1 ペニゲリオン -熱くなれ ver.-

2 ペニゲリオン -熱くなれ ver.- (-秋山先生)

3 ペニゲリオン -熱くなれ ver.- (-摩季)

4 ペニゲリオン -熱くなれ ver.- (-2 Karaoke)

5 ペニゲリオン -熱くなれ ver.- Instrumental

■アルバム『55 RED』

※2025年秋リリース予定

■＜大黒摩季 LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞

08月28日(木) 北海道・函館市民会館 大ホール

08月30日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

09月14日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

09月15日(祝/月) 大分・iichikoグランシアタ

09月19日(金) 宮城・トークネットホール仙台 (仙台市民会館)大ホール

09月23日(祝/火) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

09月26日(金) 山口・KDDI維新ホール メインホール

09月27日(土) 広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール

10月03日(金) 新潟・新潟県民会館 大ホール

10月04日(土) 群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎

10月12日(日) 長崎・HAPPINESS ARENA (ハピネスアリーナ)

10月13日(祝/月) 熊本・熊本城ホール メインホール

11月01日(土) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール

11月03日(祝/月) 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール

11月07日(金) 石川・金沢・本多の森 北電ホール

11月09日(日) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

11月16日(日) 東京・東京国際フォーラム

関連リンク

◆＜LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞特設ページ

◆大黒摩季 オフィシャルサイト

◆大黒摩季 オフィシャルTwitter

◆大黒摩季 オフィシャルInstagram

◆大黒摩季 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆大黒摩季 プライベートYouTubeチャンネル

◆大黒摩季 オフィシャルFCサイト