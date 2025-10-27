KizunaAI（キズナアイ）が、2025年10月25日に発売する最新アルバム『Homecoming』より、Daokoをフィーチャリングに迎えた楽曲「Go Round feat. Daoko」 のMVを公開した。

◆KizunaAI 動画

本作は、Daokoが客演で参加しており、現実世界を生きる2人が双方を肯定して出会い紡いでいく物語を時にデュエットを挟みながら自在に歌う楽曲になっているという。KizunaAIと繊細で幅広い表現のDaokoによる初のコラボレーションであり、MVもデジタルとリアルが交差する世界観を描いた映像に仕上がっているとのことだ。なお本作は、2025年9月17日にリリースされたKizunaAI 1stアルバム『Homecoming』に収録されている。

『Homecoming』ジャケット写真

KizunaAIにとってオリジナルアルバムのリリースは、2019年のKizuna AI 1stアルバム『hello,world』以来、実に6年ぶりとなる。今作には気鋭のアーティストやミュージシャンが作詞・作曲・客演で多数参加し、多彩なサウンドでKizunaAIの“いま”を表現した作品になっている。

◆ ◆ ◆

◼ディレクター・YP (SATELLITE8 inc.) コメント

遠く離れた2人の星間飛行が重なる刹那を描きました。惑星間より遠くに居る2人が同じ宇宙に同じ景色を見る。円環のランデヴー。

◆ ◆ ◆