ETF売買代金ランキング＝27日大引け
27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 244740 73.4 43890
２. <1357> 日経Ｄインバ 32829 104.2 5933
３. <1579> 日経ブル２ 18766 59.7 472.4
４. <1321> 野村日経平均 16385 87.4 52440
５. <1458> 楽天Ｗブル 16370 52.5 52030
６. <1360> 日経ベア２ 16072 79.0 145.6
７. <1540> 純金信託 14500 -38.4 19295
８. <1306> 野村東証指数 5966 8.4 3485.0
９. <1545> 野村ナスＨ無 4215 143.8 39660
10. <1568> ＴＰＸブル 4137 14.1 684.3
11. <2036> 金先物Ｗブル 3869 -18.9 154900
12. <1459> 楽天Ｗベア 3686 31.6 239
13. <1329> ｉＳ日経 3474 -82.2 5251
14. <1320> ｉＦ日経年１ 3370 134.4 52260
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3030 83.0 67340
16. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2791 171.8 2372
17. <2644> ＧＸ半導日株 2529 -22.2 2436
18. <1326> ＳＰＤＲ 2362 10.0 57450
19. <1330> 上場日経平均 2322 62.2 52470
20. <314A> ｉＳゴールド 2250 -15.0 296.2
21. <1328> 野村金連動 2083 19.9 14900
22. <1542> 純銀信託 1722 -3.9 21820
23. <1615> 野村東証銀行 1634 -2.6 460.4
24. <1358> 上場日経２倍 1624 77.7 82950
25. <1489> 日経高配５０ 1585 196.3 2627
26. <1655> ｉＳ米国株 1527 66.0 756.0
27. <1541> 純プラ信託 1522 13.7 7484
28. <1346> ＭＸ２２５ 1486 121.1 52470
29. <2244> ＧＸＵテック 1366 145.2 3135
30. <1571> 日経インバ 1364 48.7 419
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1261 65.7 62000
32. <200A> 野村日半導 1250 1.4 2210
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 1091 400.5 343.7
34. <1398> ＳＭＤリート 1014 -50.5 2028.5
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 949 -9.0 622.1
36. <2243> ＧＸ半導体 941 114.4 2593
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 855 -47.5 2148.0
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 812 31.8 30200
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ 796 139.8 52740
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 778 -8.3 1127
41. <380A> ＧＸ中国テク 766 882.1 1266
42. <1308> 上場東証指数 723 4.3 3443
43. <1547> 上場ＳＰ５百 712 128.9 11490
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 696 163.6 149
45. <425A> ＧＸ純金 644 73.6 335.1
46. <2865> ＧＸＮカバコ 643 4.6 1177
47. <1356> ＴＰＸベア２ 613 42.9 182.3
48. <2038> 原油先Ｗブル 604 -58.2 1504
49. <1305> ｉＦＴＰ年１ 591 87.0 3521.0
50. <1557> ＳＰＤＲ５百 574 64.0 104550
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
