　27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　244740　　　73.4　　　 43890
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 32829　　 104.2　　　　5933
３. <1579> 日経ブル２　　　 18766　　　59.7　　　 472.4
４. <1321> 野村日経平均　　 16385　　　87.4　　　 52440
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16370　　　52.5　　　 52030
６. <1360> 日経ベア２　　　 16072　　　79.0　　　 145.6
７. <1540> 純金信託　　　　 14500　　 -38.4　　　 19295
８. <1306> 野村東証指数　　　5966　　　 8.4　　　3485.0
９. <1545> 野村ナスＨ無　　　4215　　 143.8　　　 39660
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　4137　　　14.1　　　 684.3
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　3869　　 -18.9　　　154900
12. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3686　　　31.6　　　　 239
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　3474　　 -82.2　　　　5251
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　3370　　 134.4　　　 52260
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3030　　　83.0　　　 67340
16. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　2791　　 171.8　　　　2372
17. <2644> ＧＸ半導日株　　　2529　　 -22.2　　　　2436
18. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2362　　　10.0　　　 57450
19. <1330> 上場日経平均　　　2322　　　62.2　　　 52470
20. <314A> ｉＳゴールド　　　2250　　 -15.0　　　 296.2
21. <1328> 野村金連動　　　　2083　　　19.9　　　 14900
22. <1542> 純銀信託　　　　　1722　　　-3.9　　　 21820
23. <1615> 野村東証銀行　　　1634　　　-2.6　　　 460.4
24. <1358> 上場日経２倍　　　1624　　　77.7　　　 82950
25. <1489> 日経高配５０　　　1585　　 196.3　　　　2627
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　1527　　　66.0　　　 756.0
27. <1541> 純プラ信託　　　　1522　　　13.7　　　　7484
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　1486　　 121.1　　　 52470
29. <2244> ＧＸＵテック　　　1366　　 145.2　　　　3135
30. <1571> 日経インバ　　　　1364　　　48.7　　　　 419
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1261　　　65.7　　　 62000
32. <200A> 野村日半導　　　　1250　　　 1.4　　　　2210
33. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1091　　 400.5　　　 343.7
34. <1398> ＳＭＤリート　　　1014　　 -50.5　　　2028.5
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 949　　　-9.0　　　 622.1
36. <2243> ＧＸ半導体　　　　 941　　 114.4　　　　2593
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 855　　 -47.5　　　2148.0
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 812　　　31.8　　　 30200
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 796　　 139.8　　　 52740
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 778　　　-8.3　　　　1127
41. <380A> ＧＸ中国テク　　　 766　　 882.1　　　　1266
42. <1308> 上場東証指数　　　 723　　　 4.3　　　　3443
43. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 712　　 128.9　　　 11490
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 696　　 163.6　　　　 149
45. <425A> ＧＸ純金　　　　　 644　　　73.6　　　 335.1
46. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 643　　　 4.6　　　　1177
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 613　　　42.9　　　 182.3
48. <2038> 原油先Ｗブル　　　 604　　 -58.2　　　　1504
49. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 591　　　87.0　　　3521.0
50. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 574　　　64.0　　　104550
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース