27日の日経平均株価は前週末比1212.67円（2.46％）高の5万512.32円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1415、値下がりは166、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を321.22円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が300.34円、ファストリ <9983>が103.44円、フジクラ <5803>が48.15円、東エレク <8035>が35.35円と続いた。



マイナス寄与度は30.3円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、中外薬 <4519>が14.95円、良品計画 <7453>が4.58円、リクルート <6098>が2.53円、安川電 <6506>が1.31円と並んだ。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、精密機器、証券・商品、情報・通信業、輸送用機器、電気機器と続いた。



株探ニュース

