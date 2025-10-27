timelesz菊池風磨『Oggi』表紙カットが東京駅地下通路に登場！新連載「照れワーク」開始記念

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの菊池風磨が登場する『Oggi』12月号（10月28日発売）の表紙カットが、10月27日～11月2日まで東京駅地下通路に掲出されている。

■高さ2.5メートル、幅5メートルの大スケール

10月20日に情報公開されると、Xなどでたちまちトレンド入り。「ちょっと流石にカッコ良すぎ」「スーツ×菊池風磨なんて好きしかないし」など絶賛の声が殺到したのは、『Oggi』12月号よりスタートするtimelesz菊池風磨の新連載を記念した特別版の表紙カバーカットだ。

そんなファン垂涎の一枚が、10月27日～11月2日まで、JR東日本・東京駅丸の内地下中央口から東京メトロ・丸ノ内線東京駅北口へ向かう通路に大スケールで登場。その高さは2.5メートルで幅は5メートル、柱の反対側（店舗側）にも幅3.8メートルのカバーカットがシート広告（東京丸の内線連絡通路ダブルビッグシート）として掲出されている。

■仕事論を語る連載名「照れワーク」は菊池風磨本人が考案

新連載のタイトルは「照れワーク」。菊池本人が考案したもので、自身の仕事論を余すところなく語り尽くす連載となる。

第1回は8ページの大ボリュームで、テーマは｢“はじめまして”の乗り越え方」。「プライベートでの“はじめまして”は、実はとても苦手。でも、仕事だと大丈夫なんですよね」と語る、菊池のコミュニケーション術とは…？

表紙カバーカットの掲出期間は1週間。オンリーワンな菊池の姿をぜひチェックしよう。

■書籍情報

2025.10.28 ON SALE

『Oggi』12月号

