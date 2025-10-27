いちごオフィ、今期経常を37％上方修正、分配金も669円増額

いちごオフィスリート投資法人 <8975> [東証Ｒ] が10月27日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。25年10月期の経常利益を従来予想の29.9億円→40.8億円(前期は51.7億円)に36.6％上方修正し、減益率が42.2％減→21.0％減に縮小する見通しとなった。



業績好調に伴い、分配金を従来計画の1992円→2661円(前期は3330円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本日付「資産の譲渡のお知らせ（いちご富山駅西ビル）」にて発表のとおり、本投資法人はいちご富山駅西ビルの譲渡（以下、「本譲渡」という。）を決定し、2025年10月29日付で実施する予定です。本譲渡に伴い、2025年10月期において譲渡益約1,089百万円を計上する見込みであることから、運用状況および分配予想について上方修正を行うものです。なお、2026年4月期の運用状況および分配予想については変更ありません。



本日付「資産の譲渡のお知らせ（いちご富山駅西ビル）」にて発表のとおり、本投資法人はいちご富山駅西ビルの譲渡（以下、「本譲渡」という。）を決定し、2025年10月29日付で実施する予定です。本譲渡に伴い、2025年10月期において譲渡益約1,089百万円を計上する見込みであることから、運用状況および分配予想について上方修正を行うものです。なお、2026年4月期の運用状況および分配予想については変更ありません。

