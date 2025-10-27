ETF売買動向＝27日大引け、全銘柄の合計売買代金4563億円 ETF売買動向＝27日大引け、全銘柄の合計売買代金4563億円

27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比45.0％増の4563億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同61.5％増の3675億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 <1346> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ レバレッジ <2237> 、ＮＥＸＴ 機械 <1624> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> 、グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ <283A> など159銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> など22銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> が5.06％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が4.46％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.26％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.12％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が3.83％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.45％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1212円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2447億4000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1995億9900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が328億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が187億6600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が163億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が163億7000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が160億7200万円の売買代金となった。



