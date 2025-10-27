ENHYPENが、10月24〜26日に韓国・ソウル松坡区オリンピック公園KSPO DOMEでワールドツアーアンコール公演＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ : FINAL’＞を盛況のうちに終えた。 所属レーベルのBELIFT LABによると、3日間で約3万人の観客が視野制限席まで埋め尽くし、日本、アメリカ、タイ、イギリスなど90カ国・地域のファンがオンラインライブストリーミングで見守った。

本ライブは、ワールドツアーを通じて成長したENHYPENのエネルギーと自信がそのまま表れた公演だったという。彼らのしっかりしたボーカルとパワフルなパフォーマンスが3時間の間、休む間もなく吹き荒れ、ファンも熱い歓声を送った。

新たに追加されたセットリストとバンドライブは、公演をさらに豊かにした。ツアー名と同名の曲「WALK THE LINE」でスタートを切ったENHYPENは、強烈な雰囲気の「Future Perfect (Pass the MIC)」と「Blessed Cursed」に続くオープニングステージで一気に雰囲気を高める。彼らはデビュー曲から2025年6月にリリースした6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』の曲まで、グループの叙事を網羅する25曲以上のステージで幅広い音楽スペクトラムを見せてくれた。

ユニットステージとメンバーの楽器演奏、ソロパフォーマンスは公演をさらに彩る。JAY、JAKE、SUNGHOONが披露した「Lucifer」とJUNGWON、HEESEUNG、SUNOO、NI-KIが歌った「Teeth」は個性溢れるステージで新しい魅力を発散。HEESEUNGとJAYは各々ピアノとギター演奏で感性を加え、NI-KIは「Daydream」ステージに先立って披露したパワフルなソロダンスパフォーマンスで視線をとらえた。

観客とのコミュニケーションも輝いていた。メンバーらは、突出したステージを自由に駆け巡り、ファンとの距離を縮め、トロッコに乗って2階の客席を回りながら、会場いっぱいのファン1人1人と目を合わせようとする場面も。準備されたアンコールステージまですべて終えた後も、再度登場してファンと最後までコミュニケーションをとった。

ENHYPENは「＜WALK THE LINE＞を通じて様々なスタジアムにも行き、全世界のENGENEの方々を見ながら良い思い出をたくさん作った」とし、「今回のアンコール公演はこの1年間に積んだノウハウを見せなければならないと思いながら臨んだ。公演開始からENGENEとステージを作っていくことができて幸せだった」と感想を伝えた。

続けて「今日だけは心配事や悩みを忘れ、僕たちの公演が明日を生きていく力になってほしい」として「7人の旅程を共にして下さって感謝しているし、今後も期待して見守ってほしい。素敵なアルバムで戻ってくる」と付け加えた。

ENHYPENは＜WALK THE LINE＞で全19都市32回公演を開催し、計67万6,000人余りのENGENE（ファンの呼称）と共にし、自身最大規模のワールドツアーを完走した。ほとんどの都市が売り切れ、ENHYPENは海外アーティストの中でデビュー後最速である、約4年7カ月で日本スタジアム公演を完走するなど「公演強者」としての面貌を遺憾なく誇った。

一方、アンコール公演を記念して都市型プレイパークイベントである＜ENHYPEN THE CITY SEOUL＞も並行され、ENGENEはもちろん市民も一緒に楽しむ「祭りの場」が形成されている。 ソウルの主要ランドマークで大規模メディアファサード映像と盤浦大橋月光虹噴水ライトショーが26日まで開かれ大きな反響を呼び、この他にもF&B協業とポップアップストア、フォトブースなど各種の楽しみが年末まで続く。

写真◎(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

