『仮面ライダー』シリーズ初のブリスターチャーム、ガヴ、クウガらのマスクがガシャポンに登場
バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「仮面ライダー マスクブリスターチャームコレクション」を2025年10月 第5週より発売する。全6種で価格は400円。
2025年10月 第5週発売「仮面ライダー マスクブリスターチャームコレクション」(全6種・400円)
「仮面ライダー マスクブリスターチャームコレクション」は、仮面ライダーシリーズ初のブリスターチャーム仕様のアイテム。細部まで拘ったマスクの他に、裏面には各ライダーの情報を記載している。
ラインナップは、「仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」「仮面ライダーガッチャード スチームホッパー」「仮面ライダーギーツ マグナムブーストフォーム」「仮面ライダーディケイド」「仮面ライダークウガ マイティフォーム」「仮面ライダー新1号」の6種。
2025年10月 第5週発売「仮面ライダー マスクブリスターチャームコレクション」(全6種・400円)
「仮面ライダー マスクブリスターチャームコレクション」は、仮面ライダーシリーズ初のブリスターチャーム仕様のアイテム。細部まで拘ったマスクの他に、裏面には各ライダーの情報を記載している。
ラインナップは、「仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」「仮面ライダーガッチャード スチームホッパー」「仮面ライダーギーツ マグナムブーストフォーム」「仮面ライダーディケイド」「仮面ライダークウガ マイティフォーム」「仮面ライダー新1号」の6種。