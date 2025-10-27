ºòµ¨½÷²¦Áê¼ê¤Ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¡Ä ÀÐÀî¿¿Í¤¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÅÓÃæ¸òÂå¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¡Û
¡¡26Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é27Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤ÎÂè5Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë4Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4Ï¢¾¡Ãæ¤Îºòµ¨½÷²¦¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤ÈÏ¢¾¡¥ー¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤à¥Î¥ô¥¡ー¥é¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÀÐÀî¤ÏÃúÇ«¤Ë¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤ò¥»¥Ã¥¿ー¤ËÅÏ¤·¤ÆÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¥Î¥ô¥¡―¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¼¡Âè¤ËÅÀº¹¤¬³«¤¡¢¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬¤Þ¤º1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Ï¼ç¤Ë¼éÈ÷¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¤â¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ººÇÂç7ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òµö¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤âÏ¢¼è¤·¡¢¥Î¥ô¥¡―¥é¤Ï¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤ÏÊÑ¤ï¤êÙÉ¹³¤·¤¿½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢13-13¤ÇÎ¾¥Áー¥à½¦¤Ã¤Æ·Ò¤°¥á¥¬¥é¥êー¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎOH¥¬¥Ö¥ê¥¨¥é¡¦¥®¥Þ¥é¥¨¥¹¤¬ÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬°ìµ¤¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤¬¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤âÃ¥¤¤¡¢¥Î¥ô¥¡―¥é¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0-3¤Ç¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¡£º£¥·ー¥º¥ó½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÏÀÐÀî¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¼éÈ÷¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ï4ÅÀ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ïº£µ¨¤â¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¤ò¸Ø¤ë¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤Ë¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¼¡Àï¡¢Âè6Àá¤Ï30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È4:30¤«¤é¥â¥ó¥ô¥£ー¥¾¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Î¥ô¥¡ー¥é 0-3 ¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î
Âè1¥»¥Ã¥È 20-25
Âè2¥»¥Ã¥È 17-25
Âè3¥»¥Ã¥È 21-25