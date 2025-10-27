レスリング女子で、昨夏のパリ五輪５３キロ級金メダルの藤波朱理（日体大）が２７日、成田空港で取材に応じ、５７キロ級で優勝したＵ２３世界選手権（セルビア）の大会期間中に起こったアクシデントを明かした。

５３キロ級から５７キロ級に階級を上げ、臨んだ初の国際大会。公式戦の連勝記録を１４５に伸ばして優勝をつかみ、２８年ロサンゼルス五輪へ好スタートを切った翌日だった。

観客席で仲間を応援していたところ、隣の席にポンと置いていた携帯電話が盗まれていた。「隣に怪しい男性がいたんですけど、気付いたときには携帯がなくなっていた。もう諦めていた」。海外で起こった盗難に「金メダルは取ったけど、携帯はなくなったか…」と途方にくれたが、国際レスリング連合（ＵＷＷ）に相談。試合のチャレンジシステムで使用する映像を確認すると、犯行の瞬間がばっちり映っていた。

現地の警察が出動し、優雅にランチをしていたところを発見。無事に携帯は帰ってきたという。データなどの中身も無事だった。

さらに衝撃だったのは、「今まで１５年間捕まっていて」と、元受刑者だったこと。藤波は「本当に怖かった〜。奇跡的に返ってきた。よかったです。本当に勉強になりました。いい収穫です」と胸をなでおろした。