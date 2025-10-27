GENERATIONS、タキシード姿でレッドカーペット登場「東京国際映画祭」でドキュメンタリー映画特別上映
【モデルプレス＝2025/10/27】ドキュメンタリー映画「GENERATIONS：The Documentary」の公開を11月21日に控えるGENERATIONSが10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
【写真】GENERATIONS、タキシード姿でレッドカーペット登場
「第38回東京国際映画祭」にて同作が特別上映されるGENERATIONS。タキシード姿で揃ってレッドカーペットに登場し、颯爽と歩いた。
名実ともに順風満帆なキャリアを築いてきたGENERATIONS。彼らの歩みは、コロナ禍によるツアー中止やメンバーの退所等により、突如大きく揺らいだ。12年の活動を経て、初めて語られる真実。映画監督の松永大司が、グループとしてだけでなく、それぞれの“人物”に赤裸々に迫ったドキュメンタリー。
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】GENERATIONS、タキシード姿でレッドカーペット登場
◆GENERATIONS、レッドカーペット登場
「第38回東京国際映画祭」にて同作が特別上映されるGENERATIONS。タキシード姿で揃ってレッドカーペットに登場し、颯爽と歩いた。
◆「GENERATIONS：The Documentary」
名実ともに順風満帆なキャリアを築いてきたGENERATIONS。彼らの歩みは、コロナ禍によるツアー中止やメンバーの退所等により、突如大きく揺らいだ。12年の活動を経て、初めて語られる真実。映画監督の松永大司が、グループとしてだけでなく、それぞれの“人物”に赤裸々に迫ったドキュメンタリー。
◆「第38回東京国際映画祭」
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】