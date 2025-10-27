森香澄、無防備なキャミ姿披露「ドキッとした」「見惚れちゃう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】フリーアナウンサーの森香澄が10月26日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳フリーアナ「色っぽい」無防備なキャミ姿
森は「もうすぐ10月が終わって、あっという間に2025年が終わるんだろうなあ」とつづり、アンニュイな表情の横顔ショットを投稿。白のキャミソールを着用し、素脚と美しい肩のラインを無防備に披露している。
この投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「色っぽい」「めちゃくちゃセクシー」「見惚れちゃう」「横顔も綺麗」「ドキッとした」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆森香澄、美肩ライン輝くキャミ姿披露
◆森香澄の投稿に「ドキッとした」と反響
