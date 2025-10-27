フランスで2024年No.1ヒットを記録！ 映画『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』場面写真8点解禁
フランスで2024年年間興行収入ランキングNo.1を記録した映画『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』より、場面写真8点が解禁され、ムビチケ発売が決定した。
【写真】泥棒親子が障がいのある若者たちのサマーキャンプに逃げこむ！ 『サムシング・エクストラ！』場面写真ギャラリー
本作は、公開初日の動員数で『最強のふたり』を大きく上回りフランス映画史上歴代2位となり、驚異の記録を次々と打ち立て、フランスで社会現象となったハートウォーミングムービー。本国フランスでは公開から7週連続No.1、フランス国民の7人に1人という1080万人を動員した。
物語は、フランスのとある宝石店からはじまる。父親とともに宝石泥棒に入ったパウロは、乗ってきた車がレッカー移動されてしまったことで警察から逃げる術を失い、路上で立ち往生。そんなとき、毎年恒例のサマーキャンプに向け出発しようとしていた障がい者施設の職員が、パウロたちを見つける。
「あなた、シルヴァン？」―その日から施設に加わる予定だった新たな入所者・シルヴァンとその介助者に間違われたパウロと父親は、意を決してサマーキャンプに紛れ込み、警察の追手から逃れることに…。そんな、彼らのとびきり“ゆかいな逃避行”が繰り広げられる。
フランスの人気コメディアン・俳優・作家であるアルテュスが本作の監督・脚本を務め、劇中では障がい者に間違われサマーキャンプに身を隠すことになる“やさしい泥棒”のパウロを演じた。共演は、ベテラン俳優のクロヴィス・コルニアックとアリス・ベライディ。サマーキャンプに参加する仲間たちを演じたのは、オーディションを通じて選ばれた、実際に障がいのある11人のアマチュア俳優たち。脚本は彼らに当て書きされ、11人の自然で生き生きとした演技が、作品全体にあたたかな雰囲気をもたらしている。
このたび、フランス全土をあたたかな幸せで包み込んだ本作から、“ゆかい”でチャーミングな場面写真8点が到着。
逃げこんだバスの中で不安な顔つきをする主人公・パウロをよそに、サマーキャンプにわくわくな入所者たち。仲間のお誕生日会や青空の下のヨガ、それらを楽しむ彼らのチャーミングな笑顔など、ゆかいであたたかなサマーキャンプの日々を想起させるシーンが色鮮やかに収められている。
自身もパラリンピックやハンディキャップ・インターナショナルのアンバサダーを務め、5年以上前から本作の脚本を書き始めたというアルテュス。
「私はずっと、知的障がいのある人たちがどんなことができるのかを描きたいと思っていました。彼らは、他ではなかなか出会えないような素晴らしい想像力や、魔法のような魅力、時に突拍子もない一面を持っています。私は彼ら“と”映画を作りたかったのであって、彼らに“ついて”の映画を作りたかったわけではありません。障がいそのものがテーマではないんです。この映画はあくまでサマーキャンプの物語で、そこで生まれる日常の瞬間を描いています。ただ、その物語が、普段スクリーンで見かけることの少ない人たちによって紡がれ、演じられることで、何倍も力強くなるんです」と語る。
さらに「私は、素敵なコメディ、美しい映画を作りたかったんです。太陽の光や喜びが欲しかったし、決して哀れみを感じさせるようなものにはしたくなかった」と本作についてと強い思いを明かした。
そして、10月31日よりムビチケが販売開始。にぎやかでハッピーな日本版ポスタービジュアルをいつでも手元に持ち歩けるムビチケ前売券（カード）に加え、特典として「フランス版オリジナルポスタースマホ壁紙」がついてくるムビチケ前売券（オンライン）も同時発売。
映画『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』は、12月26日全国公開。
【写真】泥棒親子が障がいのある若者たちのサマーキャンプに逃げこむ！ 『サムシング・エクストラ！』場面写真ギャラリー
本作は、公開初日の動員数で『最強のふたり』を大きく上回りフランス映画史上歴代2位となり、驚異の記録を次々と打ち立て、フランスで社会現象となったハートウォーミングムービー。本国フランスでは公開から7週連続No.1、フランス国民の7人に1人という1080万人を動員した。
「あなた、シルヴァン？」―その日から施設に加わる予定だった新たな入所者・シルヴァンとその介助者に間違われたパウロと父親は、意を決してサマーキャンプに紛れ込み、警察の追手から逃れることに…。そんな、彼らのとびきり“ゆかいな逃避行”が繰り広げられる。
フランスの人気コメディアン・俳優・作家であるアルテュスが本作の監督・脚本を務め、劇中では障がい者に間違われサマーキャンプに身を隠すことになる“やさしい泥棒”のパウロを演じた。共演は、ベテラン俳優のクロヴィス・コルニアックとアリス・ベライディ。サマーキャンプに参加する仲間たちを演じたのは、オーディションを通じて選ばれた、実際に障がいのある11人のアマチュア俳優たち。脚本は彼らに当て書きされ、11人の自然で生き生きとした演技が、作品全体にあたたかな雰囲気をもたらしている。
このたび、フランス全土をあたたかな幸せで包み込んだ本作から、“ゆかい”でチャーミングな場面写真8点が到着。
逃げこんだバスの中で不安な顔つきをする主人公・パウロをよそに、サマーキャンプにわくわくな入所者たち。仲間のお誕生日会や青空の下のヨガ、それらを楽しむ彼らのチャーミングな笑顔など、ゆかいであたたかなサマーキャンプの日々を想起させるシーンが色鮮やかに収められている。
自身もパラリンピックやハンディキャップ・インターナショナルのアンバサダーを務め、5年以上前から本作の脚本を書き始めたというアルテュス。
「私はずっと、知的障がいのある人たちがどんなことができるのかを描きたいと思っていました。彼らは、他ではなかなか出会えないような素晴らしい想像力や、魔法のような魅力、時に突拍子もない一面を持っています。私は彼ら“と”映画を作りたかったのであって、彼らに“ついて”の映画を作りたかったわけではありません。障がいそのものがテーマではないんです。この映画はあくまでサマーキャンプの物語で、そこで生まれる日常の瞬間を描いています。ただ、その物語が、普段スクリーンで見かけることの少ない人たちによって紡がれ、演じられることで、何倍も力強くなるんです」と語る。
さらに「私は、素敵なコメディ、美しい映画を作りたかったんです。太陽の光や喜びが欲しかったし、決して哀れみを感じさせるようなものにはしたくなかった」と本作についてと強い思いを明かした。
そして、10月31日よりムビチケが販売開始。にぎやかでハッピーな日本版ポスタービジュアルをいつでも手元に持ち歩けるムビチケ前売券（カード）に加え、特典として「フランス版オリジナルポスタースマホ壁紙」がついてくるムビチケ前売券（オンライン）も同時発売。
映画『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』は、12月26日全国公開。