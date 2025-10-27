Ｄaiichi-TV（静岡第一テレビ）で平日夕方6時15分から放送中の夕方情報バラエティー「まるごと」のゴールデンでの特別番組放送が決定。タイトルは 「まるごとSP 完全密着！久保ちゃん北海道ツアー」。通常よりも放送時間を大幅に拡大し、３１日に1時間45分の超拡大スペシャルとしてお届けする。

番組では、先日実施されたツアー企画「久保ひとみと行く！北海道2泊3日」に完全密着。発売すれば即完売となる伝説の“久保ちゃんツアー“の舞台は、秋の北海道。ツアー参加者108人が久保ひとみと一緒に大盛り上がり！海鮮にジンギスカンなど北海道グルメはもちろん、おすすめの観光スポットをめぐる笑顔いっぱいの旅の模様を放送予定。さらに、ツアー恒例の夜の大宴会では、北海道ならではのあの大スターがサプライズ登場？！笑いあり、涙ありの完全密着バラエティーを1時間45分、内容盛りだくさんでお届けします。

番組ＭＣコメント

■秋元啓二（Daiichi-TVアナウンサー）

8歳から92歳まで！個性豊かな総勢108人と秋の北海道を大満喫してきました！ジンギスカンに海鮮丼、さらに北海道のスターが大集結した⁉宴会も必見です！そして今回も久保さんのお母様が参加！このツアーではすっかり人気者になっています！

ちなみに、お母様と旅行に行ったのは、この1年で3回目です…(笑)

■久保ひとみ

昨年、まるごと30周年を記念して復活した久保ひとみツアー！ついに飛行機に乗って北海道へ‼︎108名のみなさんと北の大地で大いに盛り上がってきました！特に…夜の宴会は、秋元アナが人生で1番ウケたという熱唱にぜひご注目ください！