お座りポーズがかわいいピンガのぬいぐるみも！セガ ラッキーくじ「PINGU(ピングー)」
セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」から「PINGU（ピングー）」の賞品が登場！
「ピングー」と「ピンガ」のぬいぐるみや、普段使いできるクリアボトルやフードストッカーといった生活雑貨などが当たります☆
セガ ラッキーくじ「PINGU(ピングー)」
価格：1回 770円（税込）
発売日：2025年10月28日(火)より順次発売予定
取扱店：ミニストップ、各種ホビーショップなど
※店舗への問合せは控えてください
※店舗により、取り扱いのない場合があります
※数量限定のため完売の可能性もあります
セガ ラッキーくじ「PINGU」が、「ピングー」のお誕生日である2025年10月28日より登場！
「PINGU」は、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーションです。
1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。
1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送。
ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。
今回のセガ ラッキーくじ「PINGU」では、そんな「ピングー」や「ピンガ」の日本国内初使用のアートをあしらったセガオリジナルグッズが賞品として展開。
賞品は6等級に加え、くじの最後の1枚を引くと貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです☆
A賞 おでかけピングーぬいぐるみ（全1種）
リュックサックを背負った「ピングー」のぬいぐるみ。
おでかけスタイルがキュートです☆
B賞 おでかけピンガぬいぐるみ（全１種）
B賞は「ピンガ」がおでかけカバンを持ったデザインのぬいぐるみ。
ウキウキとした気分が伝わってくるようなかわいらしさです☆
C賞 クリアボトル（全４種）
カラフルで楽しいデザインそろうクリアボトル！
「ピングー」と「ピンガ」、アザラシの「ロビ」もいます。
D賞 フードストッカー（全４種）
何個でも欲しくなる、ピンクのふたもキュートなフードストッカー。
お料理を入れたり、お菓子の保存にも重宝するキッチン雑貨です。
E賞 ラバーコースター（全８種）
「ピングー」＆「ピンガ」のいろいろな表情が楽しめるラバーコースター。
ボールチェーン付きで、ユニークな「ピングー」たちをカバンなどにぶら下げることも可能です☆
F賞 ハンドタオル（全８種）
おしゃれでかわいいハンドタオルは8種類のデザインがラインナップ。
ポップな色使いもポイントです。
ラストラッキー賞 目が回っちゃったピングーぬいぐるみ（全１種）
最後のくじを引いた人がもらえる”ラストラッキー賞”は、「目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」
第1話「僕はピングー」で苦手なほうれん草を食べて目が回っちゃった「ピングー」を再現した、特別な賞品です☆
くじを買ってさらにチャンス！“ダブルラッキー賞”
くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”も登場！
「ラストラッキー賞 目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」が抽選で20名にプレゼントされます。
ユーモアがあってかわいいストーリーと姿で楽しませてくれる「ピングー」のキュートなグッズが当たる！
セガ ラッキーくじ「PINGU」は、2025年10月28日（火）よりミニストップ、各種ホビーショップなどにて順次登場です。
続きを見る
続きを見る
©2025 JOKER.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post お座りポーズがかわいいピンガのぬいぐるみも！セガ ラッキーくじ「PINGU(ピングー)」 appeared first on Dtimes.