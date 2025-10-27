セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」から「PINGU（ピングー）」の賞品が登場！

「ピングー」と「ピンガ」のぬいぐるみや、普段使いできるクリアボトルやフードストッカーといった生活雑貨などが当たります☆

セガ ラッキーくじ「PINGU(ピングー)」

価格：1回 770円（税込）

発売日：2025年10月28日(火)より順次発売予定

取扱店：ミニストップ、各種ホビーショップなど

※店舗への問合せは控えてください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※数量限定のため完売の可能性もあります

セガ ラッキーくじ「PINGU」が、「ピングー」のお誕生日である2025年10月28日より登場！

「PINGU」は、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーションです。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送。

ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

今回のセガ ラッキーくじ「PINGU」では、そんな「ピングー」や「ピンガ」の日本国内初使用のアートをあしらったセガオリジナルグッズが賞品として展開。

賞品は6等級に加え、くじの最後の1枚を引くと貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです☆

A賞 おでかけピングーぬいぐるみ（全1種）

リュックサックを背負った「ピングー」のぬいぐるみ。

おでかけスタイルがキュートです☆

B賞 おでかけピンガぬいぐるみ（全１種）

B賞は「ピンガ」がおでかけカバンを持ったデザインのぬいぐるみ。

ウキウキとした気分が伝わってくるようなかわいらしさです☆

C賞 クリアボトル（全４種）

カラフルで楽しいデザインそろうクリアボトル！

「ピングー」と「ピンガ」、アザラシの「ロビ」もいます。

D賞 フードストッカー（全４種）

何個でも欲しくなる、ピンクのふたもキュートなフードストッカー。

お料理を入れたり、お菓子の保存にも重宝するキッチン雑貨です。

E賞 ラバーコースター（全８種）

「ピングー」＆「ピンガ」のいろいろな表情が楽しめるラバーコースター。

ボールチェーン付きで、ユニークな「ピングー」たちをカバンなどにぶら下げることも可能です☆

F賞 ハンドタオル（全８種）

おしゃれでかわいいハンドタオルは8種類のデザインがラインナップ。

ポップな色使いもポイントです。

ラストラッキー賞 目が回っちゃったピングーぬいぐるみ（全１種）

最後のくじを引いた人がもらえる”ラストラッキー賞”は、「目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」

第1話「僕はピングー」で苦手なほうれん草を食べて目が回っちゃった「ピングー」を再現した、特別な賞品です☆

くじを買ってさらにチャンス！“ダブルラッキー賞”

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”も登場！

「ラストラッキー賞 目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」が抽選で20名にプレゼントされます。

ユーモアがあってかわいいストーリーと姿で楽しませてくれる「ピングー」のキュートなグッズが当たる！

セガ ラッキーくじ「PINGU」は、2025年10月28日（火）よりミニストップ、各種ホビーショップなどにて順次登場です。

三月八日さん描き下ろしデザインの初音ミクや巡音ルカたち！セガ ラッキーくじ ピアプロキャラクターズ 「ふわぷち」 三月八日さん描き下ろしデザインの初音ミクや巡音ルカたち！セガ ラッキーくじ ピアプロキャラクターズ 「ふわぷち」 続きを見る

五条悟はシナモロールとコラボ！セガ ラッキーくじオンライン「呪術廻戦 渋谷事変×サンリオキャラクターズ」 五条悟はシナモロールとコラボ！セガ ラッキーくじオンライン「呪術廻戦 渋谷事変×サンリオキャラクターズ」 続きを見る

©2025 JOKER.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お座りポーズがかわいいピンガのぬいぐるみも！セガ ラッキーくじ「PINGU(ピングー)」 appeared first on Dtimes.