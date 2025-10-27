『ポケモンミルクハーバークリスマス』期間限定発売 パッケージにはピカチュウ＆イーブイたちが登場
ありあけは、クリスマスデザインのポケモンたちが登場するスペシャルパッケージ『ポケモンミルクハーバークリスマス』を、11月1日から12月25日までの期間限定で販売する。ポケモンデザインのクリスマス商品は、今年が初登場となる。
同商品は、クリスマスデザインのポケモンたちが登場するスペシャルパッケージ。ピカチュウをはじめとしたおなじみのポケモンたちがクリスマスのデザインになって新登場する。中には、練乳とはちみつを使用したしっとりした生地で、栗甘露煮ペーストを練り込んだ特製モンブラン餡を包んだ、やさしく香る栗の風味にこだわった洋菓のモンブランを焼き上げたイメージの一口サイズのハーバー、『ミルクハーバー モンブラン』が5個入っている。
■商品概要
商品名：『ポケモンミルクハーバークリスマス』
商品内容：ミルクハーバー モンブラン 5個入
商品価格（税込）：単品162円・ 5個入810円
販売期間：11月1日（土）〜12月25日（木）
販売店舗：ありあけ直営店舗・百貨店・量販店・駅売店・ありあけオンラインショップ
パッケージデザイン登場ポケモン一覧：
ピカチュウ、イーブイ、チコリータ、ワニノコ、ポカブ、ニンフィア
個包装パッケージデザイン登場ポケモン一覧：
（1）ピカチュウ（2）イーブイ＋ニンフィア（3）カイリュー＋ルカリオ（4）チコリータ（5）ワニノコ（6）ポカブ
※5個入りの中の個包装は（1）〜（6）がランダムで入っている
