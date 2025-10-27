【東京国際映画祭】柴咲コウ、タイトなブラックドレス姿で圧巻スタイル レッドカーペットで観客を魅了
俳優の柴咲コウが27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。
【写真】大胆に肩出し！タイトなブラックドレス姿の柴咲コウ
ガラ・セレクション部門に出品された『兄を持ち運べるサイズに』に出演する柴咲は、満島ひかり、中野量太監督とともにステージに登壇。柴咲は肩を大胆に出したタイトなブラックドレスで登場し、美しいスタイルで魅了した。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。きょう27日から11月5日まで開催され、上演本数は184本となる。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、コンペティション審査委員の斎藤工、オープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する吉永小百合やのんをはじめ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、北川景子、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、柴咲コウ、満島ひかり、鈴木京香、川口春奈、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。
