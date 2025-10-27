Netflix、再生画面デザインの食料品販売 イトーヨーカドー＆セブン-イレブンと初コラボ ポップコーンなど26商品
米動画配信サービス大手Netflixは27日、イトーヨーカ堂、セブン-イレブン・ジャパンとコラボしたポップコーンなどの菓子や食料品計26点を11月15日から数量限定で販売すると発表した。各商品にはNetflixの動画再生画面がデザインされており、自宅で動画を見ながら食事を楽しめるラインナップとなっている。
【写真】思わず押したくなる！Netflixの再生画面がデザインされたブラック豚骨まぜそば
3社のコラボは初めてで、豚骨まぜそばやハンバーグ、炭酸飲料などの商品を展開する。Netflixブランドを冠した商品数としては国内最大の取り組みで、イトーヨーカドーとセブン-イレブンのブラックフライデー企画の一環となる。
商品開発では、イトーヨーカドーとセブン-イレブンが内容物を手掛け、パッケージデザインはNetflixが監修。商品に加え、動画再生画面で表示される一時停止や10秒巻き戻し＆早送りなどが描かれ、ブランドの世界観を反映した特別仕様となっている。約1年かけて共同開発を進めた。
今回のコラボ商品には、セブンプレミアム ゴールドシリーズの人気商品「金のマルゲリータ」をブラックフライデーにちなんだ特別仕様にアレンジした「ブラックマルゲリータ」、味や色の変化が楽しめる「辛口ブラックチゲラーメン」など、ユニークなアイデアを詰め込んだ商品が多数登場する。
■「Netflix」コラボ商品一例
・Netflix セブンプレミアム ゴールド 金のブラックマルゲリータ
・Netflix 辛口ブラックチゲラーメン
・Netflix ブラック豚骨まぜそば
・Netflix スパイシーブラックカレー
・Netflix キャラメルポップコーン
・Netflix キャラメルコーン コクコク塩キャラメル味
・Netflix ミッドナイトブースト250ml
・Netflix トワイライトトロピカル 250ml
・Netflixチョコグミ ミルクティー味
・Netflix チョコグミ ほうじ茶ラテ味
・Netflix 黒いわさビーフ
・Netflix 焼ほたて貝ひも チャンジャ風味
・Netflixうまいかバター醤油風味
■Netflix ビジネスディベロップメント シニアディレクター 下井昌人コメント
Netflixは、日本でのサービス開始から今年で10周年を迎えます。近年は、日常の中でNetflixをより身近に感じていただけるブランド体験や、多様なパートナーシップの拡大にも注力しています。今回のコラボレーションは、過去最大規模・最多アイテム数・全国展開という新たな試みです。Netflixを見ている時の世界観（オンラインの世界）を反映した多彩なアイテム（オフラインの身近な商品）と一緒に、Netflixでの視聴体験がより豊かになることを願って企画しました。日本全国に広がるイトーヨーカドーおよびセブン-イレブン店舗で気軽に手に取っていただき、幅広い世代のお客様にお楽しみいただければと思います。今後もパートナー企業の皆様とともに、日常に寄り添う、Netflixならではの楽しさやストーリーをお届けしてまいります。
■株式会社イトーヨーカ堂 フード＆ドラッグ事業部 岩田邦彦GMコメント
イトーヨーカ堂では、これまで「美味しさ」「安全」「安心」を基本に、お客様にご満足いただける商品づくりを心がけてまいりました。このたび、Netflix様とのコラボレーションという新たな挑戦を通じて、これまでの取り組みに加え、『ワクワクする楽しい体験』をお届けできる商品づくりに取り組みました。この取り組みを通じて、より多くのお客様に店舗へ足を運んでいただき、商品を手に取っていただければ幸いです。
■株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 商品本部 菓子・アイスクリーム部 片岡 孝寛SMDコメント
ブラックフライデーは年々、国内市場でも大きな盛り上がりを見せており、セブン-イレブンにとっても、新しい価値や体験をお届けできる絶好の機会と捉えています。今回のNetflix様とのコラボレーションは、従来にない“ワクワク”を創出し、多くのお客様にご満足いただけるものと確信しております。セブン-イレブンでは、菓子や飲料などの食品を中心に商品を取り揃え、お客様にブラックフライデーをより一層お楽しみいただけるきっかけとなれば幸いです。
