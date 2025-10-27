サンリオピューロランド内エンターテイメントホールにて、TOKYO FMにて放送中の番組『川崎鷹也 MAGIC NOTE』と連動した公開収録「川崎鷹也 MAGIC NOTE with Hellosmile 2025」を開催。

リスナー250名が無料で招待される、来場されたゲストに子宮頸がんについて知ってもらい、「子宮頸がん」の予防啓発の推進を目指すイベントです。

サンリオピューロランド「川崎鷹也 MAGIC NOTE with Hellosmile 2025」

開催日時：2025年11月24日（月・祝）

開場：13:00／開演：13:30

開催場所：サンリオピューロランド内 エンターテイメントホール（東京都多摩市落合1丁目31）

主催：ハロースマイル実行委員会

共催：TOKYO FM、株式会社サンリオエンターテイメント

協賛：株式会社サンリオ、富国生命保険相互会社、真珠総合研究所、ティーペック株式会社

協力：一般財団法人 日本女性財団

出演者：川崎鷹也

ゲスト：産婦人科専門医 稲葉可奈子、株式会社サンリオエンターテイメント 代表取締役社長 小巻亜矢、ハローキティ

観覧募集人数：250名 ※参加無料

応募サイト：https://www.tfm.co.jp/f/magic/hellosmile2025

観覧応募〆切：2025年11月11日（火）23:59

テーマパーク「サンリオピューロランド」を運営するサンリオエンターテイメントが、子宮頸がん予防啓発プロジェクト『Hellosmile』を展開しているTOKYO FM/ハロースマイル実行委員会とともに「川崎鷹也 MAGIC NOTE with Hellosmile 2025」を開催。

「Hellosmile」は子宮頸がんの正しい情報発信・検診の受診勧奨を目的とし、子宮頸がんの予防啓発を推進する活動として2010年より行っており、毎年11月の「子宮頸がん予防啓発強化月間」に、イベントを通して子宮頸がん検診の重要性を発信しています。

2025年は、「川崎鷹也 MAGIC NOTE with Hellosmile 2025」と題し、TOKYO FMで放送中の番組『川崎鷹也 MAGIC NOTE』(日 24:30〜放送)の公開収録イベントを実施。

イベントは2部構成となっており、第1部では、シンガーソングライターの川崎鷹也さんが「みんななかよく」「見つめる先には、幸せな未来がある」をテーマに、トークショーと弾き語りの生演奏をおこないます。

第2部では、フェムシップドクター・稲葉可奈子先生による子宮頸がんの予防啓発セミナーを実施。

子宮頸がんについての疑問やお悩みはもちろん、女性ならではの身体や毎日のお悩みにもお答えします。

イベントには、リスナー250名を無料でご招待。

来場されたゲストに子宮頸がんについて知ってもらい、「子宮頸がん」の予防啓発の推進を目指します。

子宮頸がん予防啓発プロジェクト「Hellosmile」とは？

活動目的：子宮頸がんの正しい情報発信・検診の受診勧奨

活動内容：

・検診の実施

・番組・Webを通して、正しい知識と情報の発信

・ライブやイベントを通しての啓発活動

・JFN各局を通じての全国的な啓発活動

・公的機関・他NPOと連帯しての活動

・グッズを通しての啓発（オリジナルグッズの収益の一部は、日本対がん協会子宮頸がん基金 及び 国連人口基金に寄付されます。）

「子宮頸がん」という日本の若い女性に増え続けている病気への予防啓発を推進するプロジェクト「Hellosmile」

TOKYO FMが、2010年に立ち上げ多くの企業・団体・学校と共に推進しています。

サンリオは、すべての女性へ感謝をこめて「ハローキティ」ほか、人気キャラクターを「Hellosmile」の応援キャラクターとして提供しています。

横顔のデザインは「見つめる先には、幸せな未来がある」というコンセプトになっています。

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※内容は変更になる場合があります

