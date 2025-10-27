巨人は２７日、石田充冴投手、笹原操希外野手を自由契約とすることを通知したと発表した。

笹原は２１年育成ドラフト４位で入団。今季支配下登録を勝ち取り、１軍で１３試合に出場した。だが、２２打席に立ち、打率・１００と結果を残せなかった。

１９２センチの長身右腕、石田充は北星大付から２４年度ドラフト４位で加入。今季は１軍、イースタン・リーグでも登板がなかった。