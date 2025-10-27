ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 巨人が支配下２選手を自由契約 笹原は１軍で１３試合出場も結果を残… 巨人が支配下２選手を自由契約 笹原は１軍で１３試合出場も結果を残せず 巨人が支配下２選手を自由契約 笹原は１軍で１３試合出場も結果を残せず 2025年10月27日 15時17分 デイリースポーツ リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 巨人は２７日、石田充冴投手、笹原操希外野手を自由契約とすることを通知したと発表した。 笹原は２１年育成ドラフト４位で入団。今季支配下登録を勝ち取り、１軍で１３試合に出場した。だが、２２打席に立ち、打率・１００と結果を残せなかった。 １９２センチの長身右腕、石田充は北星大付から２４年度ドラフト４位で加入。今季は１軍、イースタン・リーグでも登板がなかった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 巨人・坂本 引退の長野へ惜別「スゲー、この人と思ったのは長野さんぐらい」 託された日本一奪回誓い 巨人 坂本勇人が長野久義を惜別「スゲー、この人と思ったのは長野さんしかいない」自身は「まだまだ頑張らないといけない」 巨人・馬場に戦力外通告 ２３年現役ドラフト移籍の元阪神ドラ１右腕 現役続行を希望