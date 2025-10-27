とちぎテレビ

バスケットボールＢ１、東地区２位の宇都宮ブレックスは２５日、２６日とホームで西地区４位の滋賀と対戦し、１勝１敗でした。

２５日のゲームでは、ブレックスは前半、相手の厳しいディフェンスをものともせず得点を積み重ね３９対３４。第３クォーターはＤ．Ｊ・ニュービルが大活躍し、このクォーターだけで１１得点を挙げて６３対５６とリードを広げます。

しかし第４クォーター、ブレックスは開始から４分４０秒あまり無得点。その間に滋賀が連続１６得点の猛攻にあいます。

この試合、ブレックスはニュービル２６得点、ギャビン・エドワーズがダブルダブルで、チームリバウンドも相手を上回りましたが、３ポイントシュート成功は６本など決め手に欠け、８４対７７で敗れて連勝は２で止まりました。

迎えた２６日の第２戦、この日のブレックスは出だしからエンジン全開。第１戦と打って変わって第１クォーターだけで５本の３ポイントシュートを成功。若手の星川もハッスルプレーをみせます。

第３クォーターに滋賀の逆襲にあい、一時２点差にまで迫られましたが、第４クォーターに高島のこの試合４本目の３ポイントシュートなどで２７得点。逆に滋賀の得点を１３に抑える貫禄の試合運びで、前日の敗戦をわずか１日で修正し９７対７９で勝利しました。