欧州カップ戦圏内→入替PO圏内…佐野＆川所属クラブがまさかの大低迷。39歳SD「結局は自滅。今どう対応するか問われている」
現地10月26日に開催されたブンデスリーガ第８節で、佐野海舟と川粼颯太が所属する16位のマインツが、３位のシュツットガルトと敵地で対戦。41分にナディーム・アミリがPKで先制点を奪うも、45＋４分に同点弾、79分に逆転弾を浴び、１−２でリーグ戦４連敗を喫した。
佐野はこの試合もフル出場し、今季リーグ戦フルタイム出場を継続。新戦力の川粼は３節で途中出場してブンデスリーガデビューを果たして以来、リーグ戦５試合連続で出番なしで終わった。
マインツは佐野が加入１年目だった昨季、大躍進してカンファレンスリーグ出場圏内の６位でフィニッシュするも、今季は入替プレーオフ圏内に低迷。開幕から８試合を消化して１勝１分６敗で勝点４に留まっており、降格の危機だ。
クラブ公式サイトによれば、スポーツディレクターのニコ・バンゲルト氏はシュツットガルト戦後、勝点１だけでも持ち帰るべきだったと訴えた。
「試合は引き分けに向かっていた。全体のパフォーマンスを考えれば、それは当然の結果だった。たった一瞬の油断が命取りになった。悔しい限りだ。最初の失点は20メートル付近からのシュートだった。あれを全て防げるわけがない。見事な一撃だった。しかし（GKからのロングパス１本で抜け出された）２点目は絶対にあってはならない失点だ」
一方で、39歳の若きSDは「アウェーでトップチーム相手に粘り強く戦い、先制点を奪った。前半終了間際の失点後も粘り強く戦った。全体的に見て、今日は多くのポジティブな要素があった」と口に。前向きな評価も下した。
「長い間互角に戦い、ほぼ拮抗した試合の中で、結局は自滅した形だ。今はどう対応するか問われている。うつむくか、結束して小さな成功の瞬間を積み重ねるかだ。『これまで以上に』という精神を築きたい。この選手たちならできると確信している。強い個性を備えた素晴らしい集団だからだ」
マインツは中２日で、再びシュツットガルトと相まみえる。今度はDFBポカール２回戦で、舞台は自分たちの本拠地メバ・アレーナだ。すぐさまリベンジなるか。出場機会が限られている川粼の活躍にも期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
