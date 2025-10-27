26日の日本シリーズのソフトバンク戦で左肩付近に打球が直撃した阪神・岩貞が病院受診の結果、「左肩打撲」と診断された。

岩貞は2番手で3回から登板。打球が左肩付近に直撃するアクシデントが発生し、2死満塁の場面で降板した。

きょう27日に甲子園で行われた全体練習に参加しなかった。