阪神・岩貞祐太 診断は「左肩打撲」26日ソフトバンク戦で打球を受けて降板
2025年10月27日 15時23分 スポニチアネックス
26日の日本シリーズのソフトバンク戦で左肩付近に打球が直撃した阪神・岩貞が病院受診の結果、「左肩打撲」と診断された。
岩貞は2番手で3回から登板。打球が左肩付近に直撃するアクシデントが発生し、2死満塁の場面で降板した。
きょう27日に甲子園で行われた全体練習に参加しなかった。