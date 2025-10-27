「すっかりモデルさん」人気格闘家の美人妻、娘14歳誕生日の家族ショット公開「3ショット見れて嬉しい」
格闘家・秋山成勲さんの妻でモデルのSHIHOさんは10月26日、自身のInstagramを更新。娘が14歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族ショットを公開しました。
コメントでは「サランちゃんおめでとうございます」「ママ、パパとしてもおめでとう」「3ショット見れて嬉しい〜」「早いですね〜あの小さなサランちゃんが」「まだまだ若くていいなぁ」「スーパーマンの可愛い時からめっちゃ成長しててすっかりモデルさんだね」と、祝福の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
「あの小さなサランちゃんが」SHIHOさんは「あっという間に14歳のお誕生日。未知なる可能性に溢れ、どんどん新しい世界を切り開いていくあなたをいつも見守り続けていたいです」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。娘の誕生日を祝福する様子です。1枚目の写真は自身と娘のツーショット。動画では、秋山さんも一緒にバースデーソングを歌っています。また2枚目の写真は、家族3人の集合ショットです。
「サランの"楽しむ力”に学ばされた」8月1日には「サランの"楽しむ力”に学ばされたヨーロッパの夏旅行」とつづり、娘や友人たちとの写真を公開していたSHIHOさん。親子共にとても美人で、スタイルの良さが際立っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
