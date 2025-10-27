タレント上沼恵美子（70）が27日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。好感度の高い芸能人、低い芸能人について語った。

北川景子ら“相思相愛”の芸能人について語った後、「天海祐希さんが部屋に来てくれてね」と、東京のテレビ局で仕事があった際に、上沼ファンの天海祐希が訪ねて来たことを明かした。

「上沼さ〜んって言うて。すごいよ、YouTube見てくれてはるねん」と喜び、「前も東京のテレビ行った時に天海さんが部屋に来てくれて。ドラマで来てはるのよ？感じの良い方やね。あの方はきれいだし、感じ良いし。北川景子さんもやけど」と話した。

そして、「これからどんどん言うていきます、感じの良い人と悪い人！」と宣言し、「今ふっと…歌手やけど思い出した。…言わないでおこう」と意味深に続けた。「ジャンルは言うてくれた」と反応したジャンプーハット・てつじに、「…演歌！」とさらにサービス。「感じ悪い！たまに居てんのよね…その時、機嫌悪いかったんか何かしらんけど、みんなの迷惑になるね。大御所が感じ悪っていうのはね…空気変わるねん」とぼやいていた。