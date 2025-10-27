千葉県で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「銚子市」「習志野市」、1位は？ 【2025年度調査】
地名には、その土地の歴史や自然、文化が刻まれています。中でも、響きのよさや漢字の美しさから「名前がかっこいい」と感じる市は、多くの人の印象に残るもの。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「名前がかっこいい市」に関するアンケートを実施しました。その中から、「千葉県の市で『名前がかっこいい』と思う市」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ブロ野球、高校野球で有名人が沢山いるから」（50代男性／群馬県）、「完全に漢字の見た目です」（30代女性／福岡県）、「響きが独特で爽やかでかっこいいです」（30代女性／埼玉県）といった声が寄せられました。
回答者からは「千葉のナンバープレートとかでよく見る、親しみがあってかっこいいと思う」（30代女性／東京都）、「和歌とかに出てきそうな名前だから」（50代女性／北海道）、「『ならしの』という音の響きがかっこいいからです」（50代男性／兵庫県）などの声が集まりました。
回答者からは「木更津キャッツアイのイメージがあるので日本人なら誰でも知っている市でかっこいい」（30代女性／大分県）、「初見では読み方がわからない感じがかっこいいと思う」（30代女性／東京都）、「古事記に由来する伝説に根差した名でかっこいいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
同率2位：銚子市／23票県の最東端にある銚子市は、太平洋に面していて、犬吠埼などの景勝地で知られる港町です。「銚子」という地名には、潮風や海の力強さを連想させる響きがあり、かっこよさを感じさせたのかもしれません。
同率2位：習志野市／23票県の北西部にある習志野市は、かつて広大な軍事演習場があった歴史を持っており、「習志野」という響きが凛としたイメージを持つと評価されたようです。都市の利便性と自然環境が調和した住みやすい街です。
1位：木更津市／69票1位に輝いたのは、県の中西部の東京湾に面した木更津市でした。市名の由来になったという日本武尊の伝説や、狸ばやしの童謡の舞台になった證誠寺など、歴史的な背景がこの地名に奥ゆかしさや物語性を与えています。「木更津」という響き自体に、力強さと落ち着きを兼ね備えた印象があって、「かっこいい」と感じる人が多かったようです。東京湾アクアラインの開通により、首都圏とのアクセスが大幅に向上しました。
