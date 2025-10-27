■維新の遠藤国対委員長が首相補佐官に

自民党の高市早苗総裁が、憲政史上初の女性首相に就任した。10月21日召集の臨時国会で第104代首相に指名され、高市内閣が発足した。硝子の天井を破った高揚感もあって、世論の支持は高いが、衆参両院で少数与党という厳しい環境に変わりはない。閣外協力する日本維新の会との衆院議員定数削減など連立合意事項の実現も容易ではない。

高市内閣として「責任ある積極財政」「力強い外交・安全保障政策」をどう実現に持っていくのか。日本維新の会と与党間政策調整を図る協議体をどう作り上げるのか。臨時国会（12月17日まで）で一定の成果を求められるだけに、政権運営戦略とその体制作りが急務となる、自維政権の始動と言えるだろう。

高市首相の政権基盤は必ずしも強固ではない。党内基盤では、総裁選で勝利した後の7日の党人事で、麻生派と旧茂木派に偏った論功行賞の体制を構築したことで、石破茂政権の主流派だった勢力が距離を置いてしまった。

このため、閣僚人事では挙党体制を演出し、総裁選でライバルだった小泉進次郎前農相の防衛相、林芳正前官房長官の総務相内定を、14日の党両院議員懇談会の前にメディアにリークしている。21日の組閣では、麻生派と旧5派閥からそれぞれ1人以上を起用し、石破氏側近の赤澤亮正前経済再生相（無派閥）を経済産業相に横滑りさせるなど「派閥均衡人事」を取らざるを得なかった。

与党内基盤では、公明党が連立離脱した穴を埋めるため、日本維新の会に閣僚を送り込む連立を求めたが、閣外協力にとどめられた。自維連立の立役者となった維新の会の遠藤敬国会対策委員長に首相補佐官を兼務させることで提携を担保するが、20日に交わした連立合意書にある衆院議員定数の1割削減や「副首都構想」の実現の進捗度が、自維連立の安定度を左右することになるのだろう。

■公明党の連立離脱が妥当と「思う」77％

衆院での首相指名選挙は、高市氏が第1回投票で、自民党（196人）、維新の会（35人）に、衆院会派「改革の会」3人、「有志の会」1人、無所属2人（うち1人は議長）の6票を加えて237票を獲得し、過半数（233）を上回った。今後、立憲民主党などから内閣不信任決議案が提出されても否決することができる、という政治的意味は小さくない。

参院は第1回投票で、高市氏は123票を得たが、過半数（124）に達せず、決選投票で125票（国民民主党議員の誤投票を含む）を得たもので、少数与党の現実を突きつけられている。

高市内閣では、木原稔官房長官（旧茂木派）が要となる。保守右派で、議連「創生日本」や日華議員懇談会の事務局長を務めるなどし、高市首相の信頼が厚い。安倍晋三、菅義偉内閣の首相補佐官を経て、岸田文雄内閣で防衛相を経験した。公明党に選挙の推薦を求めず、距離を置くが、維新の遠藤氏とは近い。

首相は、重要閣僚には、片山さつき財務相（旧安倍派）、茂木敏充外相、城内実成長戦略相（旧森山派）らを配した。外国人政策を担当する経済安全保障相には、保守右派の小野田紀美参院議員（旧茂木派）を抜擢した。

高市内閣の支持率は、23日の読売新聞世論調査（21〜22日）では71％を記録し、大平正芳内閣以降で歴代5位の高さとなった。

自民党と日本維新の会が連立政権樹立で合意したことを「評価する」は57％で、「評価しない」は31％だった。維新は閣外協力となったが、閣僚を出すべきだったと「思う」は28％で、「思わない」は58％だった。

公明党が自民党との連立政権から離脱したことについて、妥当だと「思う」は77％で、「思わない」の12％を大きく上回った。

上々の滑りだしである。10月4日の総裁選での高市氏の勝利、10日の公明党の連立離脱、20日の自民、維新両党の連立合意に至るまで想定を超えて目まぐるしく動いた政局も、これで一段落と言っていいだろう。

■「二枚舌みたいな感じで扱われて残念だ」

公明党の連立離脱以降の動きを振り返る。自民党と日本維新の会の急接近が表面化したのは、10月14日夕だった。維新の会の遠藤国対委員長が自民党の梶山弘志国対委員長と都内のホテルで連立政権協議をめぐって会談したことが明らかになった。

梶山、遠藤両氏は翌15日午前にも国会図書館で会談し、午後6時からの高市総裁と藤田文武共同代表との自維党首会談に急遽上京した吉村洋文代表（大阪府知事）が参加し、両党が連立に向けた政権協議を開始することで一致する、その道筋をつけたと言える。

党首会談後、吉村氏は「政策協議がまとまれば、（首相指名で）高市早苗氏と書くか」と記者団に問われ、「その考えで結構だ」と踏み込んだ。

この15日夜の時点で、立憲民主、維新の会、国民民主3党の首相指名選挙での協力に向けた協議の決裂が決定した。立民党の安住淳幹事長が8日の国民党の榛葉賀津也幹事長との会談で、野党統一候補として同党の玉木雄一郎代表を「有力候補と考える」と持ち掛けて以来、維新も加わって、15日夕まで3党の党首級による協議が続いていた。

玉木氏は10日以降、「首相を務める覚悟はある」との発言を繰り返し、立民党に基本政策で合致するよう求めたが、安全保障関連法への対応をめぐって折り合わず、維新の会が見切りをつけたものだ。

玉木氏は15日夜、自身のユーチューブ番組で、「つい数時間前まで藤田共同代表と野党の統一候補を目指して真剣に議論していた。二枚舌みたいな感じで扱われて残念だ」と述べ、出し抜かれた悔しさを露わにした。

立民党としても、政権を目指すなら、集団的自衛権の限定行使を認める現在の安保法制について「違憲部分の廃止」としている見解を撤回するチャンスだったが、これを生かせなかったのは残念だったのではないか。

■「党と党の話だから、高市氏でもいい」

自維連立合意に至る「裏」の動きは8月に遡る。当時の自民党の森山裕幹事長、坂本哲志国対委員長と維新の会共同代表就任（8日）前の藤田氏、国対委員長に復帰する前の遠藤氏が1日夜に都内で会談し、「ポスト石破」の自公連立政権に維新がどう参加するかを協議したのが始まりだ。

森山、遠藤両氏を軸に自維両党が協議を重ね、目先の政策ではなく、将来にわたって消費税と社会保障の一体改革などを協議していこうという共通認識ができていく。藤田氏に近い筋は「党と党の話だから、次の総裁が誰でも、高市氏でもいい」と語っていた。

維新の会は、連立参加に当たって、閣僚を出さず、副大臣・政務官ポストを5つ6つ得て、近い将来の本格的な政権運営に備えて「勉強したい」という構えだった。与党の経験がなく、閣僚経験者が前原誠司元外相（前共同代表）しかいないという事情もあった。

こうした維新のスタンスは、高市政権で閣外協力に落ち着いたことに通じている。

9月後半、自民党総裁選当時の小泉陣営と藤田、遠藤両氏らの折衝も並行して進み、政権協議の叩き台となる10項目の案も準備された。

■「大変そうやね。頑張ってください」

10月4日に高市体制が発足すると、自民党のプレーヤーが交代し、10日の公明党の連立離脱表明の前後から、維新の会との連立協議が水面下で本格化する。

21日の産経新聞などの報道によると、遠藤氏が9日に高市氏にスマホで「公明、大変そうやね。頑張ってください」というメッセージを送り、高市氏が電話で「やれることを一緒に」と応答したのをきっかけに連立交渉がスタートした。遠藤氏は、高市氏が2018年に衆院議院運営委員長だった時の維新の議運理事という間柄で、今夏には会食もしていた。

高市氏は10日に遠藤氏に電話で自民、維新両党の協議を要請し、11日からの3連休にこの枠組みが走り出す。12日に衆院赤坂議員宿舎で高市氏、官房長官に内定していた木原氏と、維新の藤田氏、阿部圭史代表幹事室長が協議に入った。藤田氏が維新の求める合意書案の12項目を説明したうえで、特に身を切る改革の国会議員定数削減を求め、高市氏が前向きに応じた。

藤田氏が後日、「高市総裁は我が党のマニフェスト、提言書を読み込んですべて頭に入っていて、ある種の驚きと尊敬を持った」と感嘆するほどだった。

13日夕には高市氏が吉村氏に電話して連立政権協議への意向を確認し、吉村氏が「熱量を感じた」としている。萩生田光一幹事長代行も同日、維新の馬場伸幸顧問（前代表）と会食して協力を要請した。馬場氏は、連立協議に入るなら、国会議員定数削減のほか、国家像につながるような大きな構想が必要だ、と伝えたという。

■「首相になれないかもしれない女」

高市首相は、公明党が連立離脱する前に同党と距離がある萩生田、木原両氏の人事を内定したが、結果的に維新とパイプを持っていたのは、想定外のめぐり合わせだったのかも知れない。

高市氏は14日夕、都内で開かれたイベントで講演し、「総裁にはなったが、首相になれないかもしれない女と言われている、かわいそうな高市早苗だ」と自虐的な笑いを取ったが、連立協議に向けて環境が整いつつある時で、精神的余裕も生まれていたのだろう。

自民、維新両党の連立政権樹立に向けた詰めの協議が16、17日に行われ、高市氏が閣僚2枠を提示し、閣内協力を求めたが、藤田氏はそこまでの信頼関係が醸成されていないとして応じなかった。24年5月に当時の馬場代表が岸田首相と調査研究広報滞在費（旧文通費）の使途公開で立法措置を取る合意文書を交わしたが、実施期限が記されていないとして自民党に先延ばしされ、「だまされた」という苦い記憶があったからだ。

20日の党首会談では、閣外協力を前提に高市氏と吉村代表が12項目にわたる連立合意書に署名するに至った。

高市氏は、与野党に人脈が乏しく、公明党の離反を招き、維新の会とのパイプも細かったが、自ら切り開いたワンチャンスを物にしたと言えるだろう。

■「法案提出に至らなかったらご破算だ」

高市首相は25日の所信表明演説で触れなかったが、臨時国会の最大の焦点は、維新が連立合意条件の「センターピン」（吉村氏）と位置付ける国会議員定数削減にほかならない。合意書には「1割を目標に衆院定数を削減するため、25年の臨時国会で議員立法案を提出し、成立を目指す」と記されている。

衆院定数465は小選挙区289、比例選176から成る。維新が主張しているのは、比例選だけで1割の50議席弱の削減だ。「目指す」という永田町文学が曲者だが、藤田氏は22日のインターネット番組で「自民党が法案提出に至らなかったら、完全にご破算だ」と述べ、連立離脱も辞さない考えを示した。

民主主義の基盤である選挙制度は、与野党の幅広い合意を得るべきだという考え方に立てば、今国会での実現は容易ではない。比例選を重視する公明、共産、参政などの中小政党は、比例選の定数削減に反発している。

立憲民主党の野田佳彦代表は25日の静岡県内での講演で、「定数削減は（2012年に）安倍さんと約束したことがあったので、基本的には賛成の立場だ。でも、今は参政党、れいわ新選組など新興勢力が出てきて、比例選中心で勝っている。比例選だけ削れというのは、大きな政党のエゴだ」と述べ、多党化時代にふさわしい小選挙区も含めたバランスのある定数削減を模索すべきだとの考えを示した。

公明党の斉藤鉄夫代表も20日の日本外国特派員協会での記者会見で、これまで衆院定数が「小選挙区3：比例選2」で配分されてきた経緯から、「50議席を削減するのであれば、小選挙区30、比例選20の削減が妥当だ」と述べ、自維合意を牽制している。

■「民主主義の土俵作りは皆で話し合う」

自民党内にも反対論は根強い。小選挙区で敗れた候補が比例復活当選する可能性が小さくなるからだ。公明党の支援がなければ勝ち上がれなかった50人前後の議員は、余計にそう思うだろう。

公明党・創価学会が22日に衆院選の小選挙区から撤退し、比例選に特化する、小選挙区は地域ごとの人物本位での選挙協力とする方針を決めた段階で、比例選定数の削減に賛成すれば、公明票の離反が加速しかねない。

自民党の逢沢一郎選挙制度調査会長（衆院選挙制度協議会座長）は16日に自身のXで「地方の定数がさらに少なくなる。いきなり定数削減は論外だ」と反発した。法案作成に向けた議論は選挙制度調査会が中心になるだけに、組織改編と逢沢氏の更迭が検討されているという。

萩生田氏は23日配信のインターネット番組で、「民主主義の土俵作りは皆で話し合うものだ。『えいや』で減らすのはちょっと乱暴だ。賛成多数で決めるべき内容ではないのは大前提だ」と述べ、野党各党との合意形成を重視すべきだとの考えを明らかにした。

衆院議員定数削減は実行できるのか。維新の会は閣外協力を維持するのか、離脱するのか。高市首相にとって、日々勝負の政権運営が続く。

