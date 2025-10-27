俳優・有村架純さんのマネージャーがＳＮＳを更新。

有村架純さんのオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 有村架純 】 「かわいいなーと思って撮ってたらこっち向いてくれました」 マネージャーのＳＮＳがオフショットを公開





有村架純さんのマネージャーの公式アカウントでは「最近急激に寒くなってきましたね...暖かくしてお過ごしください」と、投稿。



続けて「かわいいなーと思って撮ってたらこっち向いてくれました」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、グレーのトップスのみにまとった有村架純さんが、カメラを見つめる姿が見て取れます。





最後に、マネージャーの公式アカウントでは「お楽しみに」と、ファンに向けて呼びかけています。





この投稿にファンからは「いつもと違うヘアースタイルも可愛い❤」・「マネ様、最高にかわいい架純ちゃんをありがとうございます ため息が出るほどかわいいです」・「かわいすぎるお写真ありがとうございます かすみちゃん、スタッフさんともに暖かくしてお過ごしください」・「いい表情をしてくれましたね。それをキッチリ捕らえた神ショット！ ナイスです」



【担当：芸能情報ステーション】