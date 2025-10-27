第4戦の先発が見込まれ、MLB史上初となる二刀流でのワールドシリーズ出場を予定している大谷翔平選手が、“未来の二刀流選手”にエールを送りました。

大谷選手の会見に先立って行われたタイラー・グラスノー投手の会見では、「大谷選手のような投打二刀流は増えると思うか」という質問が。それに対し、グラスノー投手は「いや、誰にもまねはできないと思う。今でも大学では二刀流の選手はいる。ただ、このレベルでそれをやるのは」と大谷選手の“超人的な”すごさを語っていました。

一方の大谷選手本人は、二刀流を目指す子供たちについて「もしそういうふうにやりたい選手がいるのであれば諦める必要はないと思いますし、あとは本当に本人のやる気と努力次第でどこまでもいけるんじゃないかなと個人的には思っていますし、応援はしています」と、“未来の二刀流選手”たちにエールを送りました。

さらに子供時代の“大谷少年”に声をかけるとしたらどんな言葉をかけるかという質問に対しては、「もうちょっと勉強しなさい」と笑みをこぼしました。

大谷選手は、日本時間29日に行われるワールドシリーズ第4戦でMLB史上初となる“投打二刀流”での出場を予定しています。