“盗撮犯見逃し”シーンが大炎上の韓国ドラマ、最終的に問題の場面を削除「被害構造を軽視している」

韓国ドラマ『私と結婚してくれますか？』の問題のシーンが削除された。

【画像】ワイヤーで足縛り馬を死亡させた韓ドラ

10月25日に韓国で放送された第6話では、医者のユン・ジンギョン（演シン・スルギ）が心停止した患者を救おうと心肺蘇生を行う場面で、周囲の男性がその様子をスマートフォンで撮影するシーンが放送された。

その後、ペク・サンヒョン（演ペ・ナラ）が止めようと「少し隠してください」と言って上着を渡し、自ら心肺蘇生を代わって続けた。そして盗撮犯のスマートフォンを取り上げ、「違法撮影は懲役7年以下、罰金5000万ウォン以下の犯罪だ」と警告しながらも、「今回は初めてのようだから見逃してやる」という台詞で場面が締めくくられた。

問題は、その後だった。このシーンは放送している韓国SBSの公式YouTubeチャンネルに、「シン・スルギを盗撮した金持ちの加害者、ペ・ナラの痛快な成敗」といったタイトルでショート動画として投稿された。

（画像＝SBS）問題のシーン

（写真提供＝OSEN）主演のチェ・ウシク（左）とチョン・ソミン

しかし、放送直後からネット上では、「被害者は女性なのに、男性が代わりに判断して“代理で許す”構図が不快」「違法撮影を警察に通報せず、そのまま終わらせる演出は問題だ」など批判が殺到。これを受けてSBSは問題のシーンを含むすべての映像を削除する対応を取った。

とはいえ、視聴者の間では「犯罪をドラマの演出として軽く扱った」「被害構造を軽視している」といった指摘が依然として続いている。

（記事提供＝OSEN）