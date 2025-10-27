平愛梨、息子4人の色違いコーデ姿にファン歓喜「みんな大きくなってる」「尊い」
【モデルプレス＝2025/10/27】タレントの平愛梨が10月26日、自身のInstagramを更新。4人の息子たちの日常ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】サッカー日本代表の40歳妻「4兄弟が可愛すぎる」色違いコーデの子供たち公開
平は「雨の日の日曜日」とつづり、色違いのお揃いディズニーキャラクターのスウェットを着た息子たちの写真を投稿。長男から四男までが仲良く並んで同じソファに座り、それぞれタブレットやおもちゃを真剣に見つめる姿が収められている。「今日の分の宿題できた人からiPadオッケーにすると皆んな進んで勉強する」ともつづられている。
この投稿には「4兄弟が可愛すぎる」「癒される」「見てるだけで幸せ」「みんな大きくなってる」「お揃いコーディネートが尊い」などの反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表の長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
